Meer details Call of Duty Black Ops 7 gelekt dankzij speltester

Een speltester van Call of Duty Black Ops 7 heeft weer wat details van de game gelekt. Althans dat claimt een Redditor.

De speltester die claimt deel uit te hebben gemaakt van een Call of Duty studiegroep heeft mogelijk wat details van de Call of Duty voor dit jaar gelekt. We willen wel even vermelden dat we niet kunnen bewijzen dat hij daar daadwerkelijk deel van heeft uitgemaakt en dat dingen in deze groep ook niet per se in het eindproduct terecht komen.

Echter claimt de insider dus het volgende over Call of Duty Black Ops 7:

Het verhaal zal zich richten op 2035 en zal een vervolg zijn op het Black Ops 2-verhaal. Het verhaal zal ook Woods en Mason bevatten

De verhaalmodus zal co-op met maximaal 4 spelers toestaan

De singleplayer zal ook een grote open wereld level bevatten genaamd “Avalon”

Omni-movement zal terugkeren en muurrennen omvatten

De Zombies-modus zal de originele bemanning terug hebben als multiverse-variaties (Dempsey enz.)

De Zombies-modus zal een Tranzit-remake hebben

Zombies zullen ook weer round-based zijn

De Zombies-modus zal ook een moeilijkheidsgraadschakelaar, een “wondervoertuig” en een meer verhaalgerichte rol hebben

De Zombies-modus zal het grootste level ooit hebben gemaakt

Multiplayer zal een 32vs32-spelermodus bevatten

Zal enkele remakes van populaire kaarten bevatten in een futuristisch Japans thema in 2035

Plan om alles een progressiesysteem te geven, inclusief granaten, killstreaks en perks

Plannen voor multiplayer-progressie om over te nemen van Black Ops 6

Het is overigens niet de eerste keer dat we te horen krijgen dat de volgende Black Ops een direct vervolg op Black Ops 2 wordt. Echter raden we jullie nog wel aan om alles met een flinke korrel zout te nemen!