Hands-on met de Nintendo Switch 2

We werden door Nintendo uitgenodigd om naar de Switch 2 Experience in Zaandam te komen en na weken wachten, konden we vandaag dan eindelijk de Switch 2 zelf onder handen nemen! Hoe dat was, lees je in deze hands-on.

Een evolutie

Nintendo was voorheen altijd bekend om hun game-changing veranderingen bij hun nieuwe console. Maar net als Tears of the Kingdom de eerste echte directe sequel is, zal de Nintendo Switch 2 ook niet een hele grote verandering zijn ten opzichte van de huidige Switch. Waarom zou je iets wat al zo goed werkt nog drastisch veranderen?!

Wat je wel meteen merkt, is dat de console een stuk groter is en daardoor dus ook de joy-cons. Persoonlijk vond ik dat deze controllers in zowel handheld als los per stuk toch net iets lekkerder in de hand liggen dan die van de huidige console. Het ligt door de vormgeving toch wat lekkerder in de handen en voelt wat natuurlijker om je vingers heen liggen.

Vooral als je joy-con los gebruikt merk je dat de knopjes net even wat minder dichtbij elkaar liggen en ook de SL en SR-knoppen liggen nu op een afstand waardoor je jouw vingers niet eerst helemaal moet buigen om erbij te komen. Daardoor is het indrukken van die knopjes een stuk eenvoudiger geworden, helemaal als je bedenkt dat ze ook net wat breder zijn en niet meer zo “diep” in de controller zijn verwerkt. Het werkt allemaal een stuk relaxter dan bij de huidige Switch.

Ondanks dat er geen grote veranderingen aan de hardware zijn, komt de console wel met een vernieuwde manier van spelen. Je kunt de joy-con namelijk gebruiken als muis. Daarvoor zit er een speciale opzetstuk bij waarmee je de controller op allerlei oppervlaktes (op tafel, muismat of zelfs je broek!) kunt zetten en kunt bewegen en klikken, zoals je op je PC of laptop gewend bent.

Het is wel even onwennig om met de ene joy-con in de lucht te zitten en de andere op een oppervlakte gedrukt. Ik merkte dat ik soms de neiging had om de “muis joy-con” op te tillen of juist de andere joy-con ook op de tafel te leggen. Het is echt een gewenning, aangezien het heel anders voelt dan een muis en toetsenbord, maar je brein toch een zelfde soort situatie ervan probeert te maken.

Super helder scherm

Het was jammer om te vernemen dat Nintendo niet meteen heeft besloten om de Switch 2 met een OLED scherm te voorzien, maar dat wordt al een heel stuk goedgemaakt door de HDR-ondersteuning. Hierdoor zien de kleuren op het scherm er een stuk natuurlijker uit en komen details in games veel beter tot zijn recht.

Daarnaast maakt de hybride console van Nintendo gebruik van allerlei technische features, zoals DLSS van Nvidia, waardoor games nog soepeler moeten draaien. Hoe dat in de praktijk is, scheelt nog heel erg per game. Zo draaien games als Metroid Prime 4 en Mario Kart World 120fps, maar hebben third party games als Hogwarts Legacy en Cyberpunk 2077 moeite om de 30fps aan te houden. Het zijn natuurlijk wel hele andere soort games, maar het verschil is alsnog significant te noemen.

Een duur toertje

Om alle spelers te informeren over de verschillende features van de Switch 2 te belichten, komt Nintendo met de Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Een demo waarin spelers als een mini figuurtje over een digitale Switch 2 kunnen lopen (en zelfs schaatsen), waarbij alle features worden belicht en je diverse demo’s kunt spelen.

Daarnaast zijn er in die game allerlei stempels te verzamelen, waardoor je nieuwe gebieden kunt vrijspelen. De Tour is leuk, maar het is vreemd dat Nintendo hier geld voor gaat vragen. Persoonlijk zou ik het misschien een poging hebben gegeven als het als gratis demo erbij had gezeten, maar nu zie ik er het nut niet echt van in. Het is leuk om meer informatie te krijgen over wat HDR precies is en hoe dingen als fps en 4K werken, maar meer ook niet.

Positief gestemd

Ondanks dat biedt de Nintendo Switch 2 precies wat je van een evolutie van de Switch kunt verwachten. Het doet geen hele gekke dingen en maakt ook niet ineens een sprong waardoor het de concurrentie met de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles aan kan gaan. Dat zou je inmiddels ook niet meer van Nintendo hoeven te verwachten, aangezien ze wat dat betreft al generaties lang niet meer een poging wagen tot zo iets. Bovendien zou een dergelijke hybride console veel duurder worden en een batterijduur hebben waar je ongelukkig van wordt.

Wel lijkt de Switch 2 in ieder geval voor de komende jaren meer dan genoeg te bieden. In ieder geval van wat we aan first party games hebben gezien, valt er tot dusver nog weinig te klagen. Nog een klein maandje wachten en dan kunnen we er nog uitgebreider mee aan de slag en laten we je uiteraard weten of we dan nog steeds hetzelfde denken over de nieuwste console van Nintendo!