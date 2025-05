Nintendo verwacht dat de Switch 2 snelst verkopende console ooit wordt

Nintendo heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat ze in het eerste fiscale jaar 15 miljoen Nintendo Switch 2-consoles verwachten te verkopen.

Daarmee zou de console de snelst verkopende console ooit worden. Van diens voorganger gingen er 11 miljoen exemplaren over de toonbank in het eerste fiscale jaar, maar die kwam ook nog eens eerder uit. De PlayStation 4 en 5 verkochten 7,5 miljoen exemplaren in hun eerste fiscale jaar, maar die kwamen pas tegen het einde van het fiscale jaar.

In het afgelopen kwartaal gingen er overigens 1,26 miljoen exemplaren van de huidige Switch over de toonbank, waarmee het totaal op 152,2 miljoen komt. Dat komt steeds dichterbij de Nintendo DS (154 miljoen) en de PlayStation 2 (160 miljoen).

Uiteraard heeft Nintendo ook weer het lijstje met 10 best verkopende Switch-games geüpdatet:

Mario Kart 8 Deluxe – 68,20 miljoen

Animal Crossing: New Horizons – 47,82 miljoen

Super Smash Bros. Ultimate – 36,24 miljoen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,81 miljoen

Super Mario Odyssey – 29,28 miljoen

Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 26,79 miljoen

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26,72 miljoen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,73 miljoen

Super Mario Party – 21,16 miljoen

New Super Mario Bros. U Deluxe – 18,25 miljoen

Daarnaast heeft Nintendo ook de totale verkoopcijfers van de wat meer recent uitgekomen games onthuld:

Nintendo Switch Sports – 16,27 miljoen

Mario Party Superstars – 14 miljoen

Super Mario Party Jamboree – 7,48 miljoen

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – 4,09 miljoen

Paper Mario: The Thousand-Year Door (2024) – 2,10 miljoen

Mario & Luigi: Brothership – 1,97 miljoen

Luigi’s Mansion 2 HD – 1,88 miljoen

Donkey Kong Country Returns HD – 1,27 million miljoen