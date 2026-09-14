Blast Blade presenteert nieuwe trailer en vecht zich een weg naar de Tokyo Game Show

Silent Bark Games, de ontwikkelaars van de langverwachte vechtgame Blast Blade, hebben vandaag aangekondigd dat ze een nieuwe speelbare versie van de game zullen presenteren op de Tokyo Game Show.

Die show die vindt overigens plaats van 17 tot en met 21 september in de Makuhari Messe in Chiba, Japan. Naast de kans voor spelers om de chaotische en hectische vechtgame zelf te ervaren, kunnen bezoekers tijdens de beurs ook een groot aantal Blast Blade-cadeaus bemachtigen die exclusief op de beurs verkrijgbaar zijn.

In de magisch chaotische wereld van Crystalia, een land van serene schoonheid en eeuwige conflicten, kunnen spelers het opnemen tegen maximaal drie andere tegenstanders in 3D-gevechten waar de overwinning alleen behaald kan worden door je tegenstanders met explosieve aanvallen buiten de arena te slingeren. In diverse arena’s met meerdere verdiepingen, elk met geografische kenmerken die het tij van de strijd in een oogwenk kunnen keren, kunnen spelers een breed scala aan unieke personages beheersen, elk met hun eigen sterke en zwakke punten. Verbluf je tegenstanders met het snelle en behendige bosdier Nino, combineer een gebalanceerde aanval en verdediging van dichtbij met Crystalia’s koninklijke prinses Lumina, of ga voor de volle kracht met overweldigend krachtige maar trage aanvallen met Drayoll, om er maar een paar te noemen.

Op de Tokyo Game Show kunnen vechtspelfans en bezoekers niet alleen de spanning van de gevechten zelf ervaren bij de Blast Blade-stand (02-S01), maar ook fantastische goodies winnen door simpelweg mee te spelen. Spelers kunnen deelnemen aan vier speciale activiteiten op de beurs: het spel spelen, foto’s maken van de stand, het Blast Blade-account op sociale media volgen en een enquête invullen over hun spelervaring. Na elke activiteit ontvangen spelers een stempel op een speciale kaart en mogen ze meedoen aan een loterij voor een willekeurige prijs, zoals waaiers, stickers, T-shirts, sieraden en meer. Wie stempels verzamelt voor alle vier de activiteiten, ontvangt bovendien een set speciale sleutelhangers en andere verrassingen. Alleen echte vechtspelfans gaan naar huis met de complete collectie exclusieve Blast Blade-goodies!

Blast Blade is in ontwikkeling voor de PC (Steam) en tot nu toe heeft de ontwikkelaar nog niks gezegd over een console-versie.