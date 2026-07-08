Mario Kart Tour komt ten einde: Nintendo stopt in september met de mobiele racegame

Na bijna zeven jaar komt er een einde aan Mario Kart Tour. Nintendo heeft aangekondigd dat de mobiele racegame vanaf 29 september niet langer beschikbaar zal zijn. Daarmee valt het doek voor de eerste Mario Kart-titel die speciaal werd ontwikkeld voor smartphones.



In een bericht aan spelers bedankt Nintendo iedereen die de game sinds de lancering heeft gespeeld en ondersteund. Het bedrijf spreekt zijn waardering uit voor de community die de game jarenlang actief heeft gehouden.

In aanloop naar de beëindiging van de dienst zijn inmiddels ook enkele veranderingen doorgevoerd. Sinds 7 juli 2026 is de verkoop van rubies, de premium valuta van de game, stopgezet. Daarnaast heeft Nintendo informatie gedeeld over de afhandeling van Gold Pass-abonnementen.

De titel verscheen in 2019 voor iOS en Android en introduceerde een mobiele variant van de bekende kartserie, met circuits gebaseerd op steden van over de hele wereld, seizoensgebonden evenementen en een uitgebreide selectie speelbare personages.

Spelers die de game nog willen spelen, hebben daar nog tot 29 september de tijd voor. Daarna worden de servers definitief offline gehaald en is Mario Kart Tour niet langer beschikbaar.