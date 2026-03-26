Details over seizoen 3 van Call of Duty: Black Ops 7 onthuld

Activision heeft details onthuld over seizoen 3 van Call of Duty: Black Ops 7, met nieuwe levels, spelmodi, wapens, evenementen en meer.

Een paar dagen geleden werd bevestigd dat seizoen 3 van Call of Duty: Black Ops 7 en Call of Duty: Warzone op 2 april 2026 verschijnt. Terwijl we wachten op de nieuwe contentupdate, hebben de ontwikkelaars alle nieuwe toevoegingen voor het aankomende seizoen gedetailleerd beschreven.

De aankomende seizoen update brengt een hoop nieuwe content voor Black Ops 7 en Warzone. Seizoen 3 bevat negen nieuwe en terugkerende multiplayer-levels, nieuwe zombies-content vanaf dag één, een nieuwe op rondes gebaseerde zombies-level halverwege het seizoen, een nieuwe Operation in de Endgame, een gigantische nieuwe POI voor Verdansk, zes nieuwe wapens en nog veel meer.

Black Ops 7 Seizoen 3 Multiplayer details: levels, modi en meer

Call of Duty: Black Ops 7 Season 3 begint met de toevoeging van nieuwe multiplayer levels: Beacon en Abyss. Ook het Mission: Trident Skirmish-level en de vernieuwde versies van Plaza en Gridlock zijn beschikbaar. Halverwege het seizoen krijgen spelers het nieuwe Onsen level, samen met een vernieuwde versie van Summit, Ascent voor de Freerun-modus (hieronder beschreven) en de terugkeer van Hacienda.

Wat de multiplayer-spelmodi betreft, maakt Demolition zijn debuut, gevolgd door Aim High en Snipers Only. Halverwege het seizoen wordt de Freerun-modus toegevoegd om de parkourvaardigheden te testen, evenals op temperatuur gebaseerde modi zoals Heat Wave Havoc en Freeze Tag.

Wat de nieuwe uitrustingsopties betreft, kunnen spelers de gloednieuwe scorestreak Ion Core bekijken, waarmee ze hun vijanden kunnen elektrocuteren en gebieden kunnen afsluiten. De scorestreak richt ook radioactieve schade aan in een straal die door muren heen dringt en kan worden geüpgraded met Plutonium Core of Chemical Catalyst Overclocks.

Details over de Zombies-modus van Season 3 van Black Ops 7: Ashwood Survival, een nieuwe level met rondes en meer

Te beginnen met het gloednieuwe Ashwood Survival level, waar hordes zombies over het centrale terrein van Ashes of the Damned vliegen. Dit level kan in de standaard- of vervloekte modus gespeeld worden. Dan is er de begeleide modus: Paradox Junction, die extra instructies geeft via de stappen van de missie op het scherm en een maximum van 15 rondes hanteert bij de hoofdmissie.

Verder is er een nieuwe modus genaamd Zombies Battle, een competitieve free-for-all waarin je met je vrienden moet overleven terwijl je het opneemt tegen hordes ondoden. Tot slot is er de nieuwe, op rondes gebaseerde level Totenreich, die halverwege het seizoen verschijnt en spelers meeneemt naar “een afgelegen Noors vissersdorp dat vastzit in de tijd nadat experimenten van Groep 935 het hele eiland in de Duistere Ether hebben getransporteerd.”

Details over de content van Warzone seizoen 3: Verdansk-update, Avalon Gulag, nieuwe spelmodi, gameplayfuncties en meer

In het derde seizoen van Call of Duty’s populaire battle royale-game Warzone is een enorme nieuwe locatie (POI) toegevoegd in de zuidelijke heuvels van Verdansk: Launch Pad. Avalon zal zich voegen bij de grote maprotatie in Core Battle Royale, wat ook meerdere Gulags naar de map brengt.

Wat de spelmodi van seizoen 3 betreft, om de komst van de Launch Pad POI te vieren, brengen de ontwikkelaars een nieuwe LTM uit genaamd Launch Squad, waarin spelers worden uitgedaagd om Launch Codes te verzamelen en te overleven tot de lancering. Spelmodi zoals Hot Pursuit, Prop Hunt Royale en Iron Gauntlet worden ook geïntroduceerd in seizoen 3.

Bovendien brengt Warzone seizoen 3 veranderingen met zich mee in de gameplay van de battle royale-wereld. Ten eerste kunnen spelers Wall Jumps en Grapple Hooks gebruiken om hun verplaatsing in de Battle Royale- en Resurgence-modi te verbeteren. Daarnaast verschijnt het Flashpoint Public Event, een manier voor spelers om hun operator te versterken met Spikes en Cluster Grenades.

Call of Duty Black Ops 7 Season 3 nieuwe wapens

Om te beginnen met de wapens: aan het begin van seizoen 3 verschijnen het MK35 ISR-aanvalsgeweer en de VST-machinepistool via de Battle Pass. Via evenementen en wekelijkse uitdagingen kunnen spelers het Strider 300-sluipschuttersgeweer, het 1911-pistool, het Siren-speciale wapen en het Katana-melee-wapen verdienen. Er zijn ook een aantal nieuwe accessoires, waaronder de VAS Convergence-voorhandgreep, een onderloopse shotgun voor het Shadow SK-sluipschuttersgeweer, een speergeweer voor het X9 Maverick-aanvalsgeweer en meer.