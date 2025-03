Marvel Cosmic Invasion, Dragon Quest 1-2 HD-2D Remake en meer tijdens Nintendo Direct

Nintendo heeft vandaag een nieuwe Nintendo Direct gehouden en daar weer een hele sloot games voor de Nintendo Switch laten zien. Zo waren Metroid Prime 4: Beyond en Pokémon Legends Z-A al eerder behandeld, maar was er nog veel meer te zien!

Dragon Quest 1 en 2 HD-2D Remake

De eerste games die getoond werden, waren de remakes van Dragon Quest 1 en 2 HD-2D. De games waren al voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X aangekondigd en vandaag kregen we de eerste teaser trailer voor de Switch-versie!

No Sleep for Kaname Date

In de game No Sleep for Kaname Date gaan spelers special agent Kaname Date helpen om erachter te komen waar de internetheld Idris is. De game verschijnt op 25 juli.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army is een RPG van Atlus waarin spelers de “zaak van de eeuw” moeten zien op te lossen. De game verschijnt op 19 juni.

Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth is een duistere versie van Pac-Man en in de metroid vania kunnen zij de gele rakker oproepen om bepaalde gebieden te kunnen bereiken. Echter geeft hij nog veel meer mogelijkheden die hier in de trailer worden behandeld. De game verschijnt op 18 juli.

Patapon 1 + 2 Replay

De ritmische RPG van Bandai Namco komt op 11 juli naar de Nintendo Switch. Bereid je voor op veel gedrum en Pata en Pon.

Story of Seasons: Grand Bazaar

In de landbouw-levenssimulatiegame Story of Season: Grand Bazaar die in 2008 voor de Nintendo DS verscheen is het aan jouw om de beruchte markt in Zephyr Town weer in zijn oude glorie terug te laten keren. De game wordt op 27 augustus verwacht.

Disney Villains Cursed Cafe

Altijd al een zelf gebrouwd drankje aan een slechterik uit een van de Disney films willen voorschotelen? Dan is Disney Villains Cursed Cafe wellicht iets voor jou. In de game moet je namelijk zelf een drankje brouwen en een van de vele slechteriken van Disney tevreden houden. Het mooie is dat je er vandaag al mee aan de slag kunt gaan!

Witchbrook

Altijd al een keer een heks of tovenaar willen worden? Dan is Witchbrook wellicht iets voor jou. In de game leer je op het Witchbrook college alles over tovenarij. Echter valt er nog veel meer te doen, zoals afspreken met klasgenoten of een baan nemen om je studiekosten te betalen. De game komt deze winter uit.

The Eternal Life of Goldman

THQ Nordic heeft tijdens de Direct laten weten dat The Eternal Life of Goldman in de winter naar de Nintendo Switch. En in deze platformer/ avonturengame zal je een mysterieuze godheid moeten elimineren. Daarvoor moet je onder andere je wandelstok upgraden.

Gradius Origins

Gradius Origins is een collectie met allerlei klassieke arcade shoot-em-ups. De collectie bestaat onder andere uit Gradius 1 tot en met 3 en Salamander 1 tot en met 3. Oplettende lezers hebben gelijk: Salamander 3 is een gloednieuw deel uit de reeks. De collectie is vanaf 7 augustus verkrijgbaar.

Tamagotchi Plaza

In de winkelsimulator Tamagotchi Plaza zal je hard moeten werken aan de reputatie van je winkeltje en daar zal het dorp weer van profiteren. Vanaf 27 juni kun je ermee aan de slag!

Rhytm Paradise Groove

In Rhytm Paradise Groove bepaalt jouw ritme hoe ver je komt. De game ziet er niet heel moeilijk uit, maar schijn lijkt behoorlijk te bedriegen. Volgend jaar kun je in ieder geval testen hoe goed jouw ritme is!

Virtuele gamecards maakt digitaal uitlenen van games mogelijk

Nintendo komt in april met een systeemupdate voor de Nintendo Switch die je digitale aankopen verandert in een virtuele gamecard. Hoewel dit niet heel bijzonder klinkt, zorgt het er voor dat je digitale games kunt delen met vrienden/ familie. Hoe dit precies werkt, wordt in de onderstaande trailer uitgelegd!

Nog meer games voor de Nintendo Switch

In een korte compilatie werden de games High on Life (6 mei), Star Overdrive (10 april), The Wandering Village (17 juli), King of Meat (2025), Lou’s Lagoon (zomer) en Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (21 mei) aangekondigd. Helaas konden we er geen losse video van vinden, dus dan maar op deze manier!

SaGa Frontier 2 Remastered nu verkrijgbaar

De RPG klasieker SaGa Frontier 2 keert terug in een geremasterd jasje en is overigens vandaag al verkrijgbaar. Wat je te wachten staat, is te zien in de launch trailer!

Monument Valley 1 tot en met 3

In deze prachtige puzzelgames wordt je inzicht tot het uiterste getest. De eerste twee games (inclusief alle extra content) verschijnen op 15 april en in de zomer zal het derde deel verschijnen.

Everybody’s Golf: Hot Shots

De golfgame is volgens Nintendo makkelijk om in te stappen, maar moeilijk om te meesteren. Later dit jaar kun jij laten zien hoe goed je kunt golfen als Everybody’s Golf: Hot Spots naar de Nintendo Switch komt.

Marvel Cosmic Invasion

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge-ontwikkelaar Dotemu en Marvel hebben de handen ineen geslagen voor Marvel Cosmic Invasion. In de beat-em-up ligt het lot van het universum in de handen van de spelers. Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm en nog veel meer Marvel helden worden opgetrommeld om het tegen Annihilus en zijn onderdanen op te nemen.

Tomodachi Life: Living the Dream

Het heeft een decennium geduurd, maar er komt weer een nieuw deel van Tomodachi Life. We moeten nog wel een jaar wachten, maar dan verschijnt Tomodachi Life: Living the Dream op de Nintendo Switch!

Nintendo Today

Nintendo wil haar fans nog directer nieuws geven en komt met de app Nintendo Today. Daar wordt dagelijks nieuws op geplaatst en andere leuke informatie over games/ personages van Nintendo games. De app moet vandaag verkrijgbaar zijn (ten tijden van schrijven nog niet in de App Store te vinden).

Daarmee zijn we ten einde gekomen van deze Direct en de samenvatting ervan. Hebben jullie wat leuks gezien tussen al deze games? Laat het ons vooral weten in de reacties!