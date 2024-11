Review: Yakuza Kiwami Switch – Een verrassend goede port!

Soms krijg je games binnen waar je eigenlijk al een vooroordeel over hebt. Hoewel Yakuza Kiwami al uit 2016 stamt, wist ik niet zeker of de game ook zo goed zo spelen op de Nintendo Switch. Gelukkig heeft Ryo Ga Gotoku Studio het tegendeel bewezen!

Nagenoeg net zo soepel!

Ik heb de remake ooit eens op de PlayStation 4 gespeeld, maar dit werd helaas zo’n game die in de backlog verdween en nu pas weer terug is gekomen. Het maakte het voor mij toch even makkelijker, aangezien ik nu wel moest en daar heb ik geen spijt van. De game draait namelijk eigenlijk net zo soepel als de PlayStation 4-versie, al heeft de game zo nu en dan wel wat langere laadtijden. Overigens is het nog niks vergeleken met de Switch-versie van The Outer Worlds, dus wees gerust!

Ook qua uiterlijk doet de game niet onder met die van de versie van de krachtigere consoles. De game lijkt wat lichter qua kleur, maar voor de rest ziet alles er nagenoeg hetzelfde uit. De stad voelt net zo levendig als de andere versies en dat is alleen maar het prijzen waard.

Het enige waar de game onder lijkt te lijden, is zodra je de game in handheld modus speelt. Vooral bij gevechten waar meerdere vijanden zijn of filmpjes waar veel snelle actie in te zien is, lijkt er af en toe een beetje motion blur op het scherm te verschijnen. Het is gelukkig maar een hele kleine smet op een game die eigenlijk best goed oud is geworden!

Verouderd maar niet vervelend

Fans die verwachten dat de game gelijk staat aan de meest recente Yakuza-game Like a Dragon: Infinite Wealth zullen van een koude kermis thuis komen. Yakuza Kiwami is namelijk een remake van de uit 2006 stammende Yakuza, dat destijds voor de PlayStation 2 verscheen. De remake verscheen in 2016 en is dus al ruim acht jaar oud (pff wat gaat het toch snel).

De game toont misschien wel aan hoe snel games op alle vlakken verbeterd zijn, maar het is eigenlijk ook maar goed dat de ontwikkelaar voor deze port niet iets is gaan proberen om de game er nog beter uit te laten zien en dan allerlei compromis heeft moeten maken.

Echter merk je de veroudering ook in de gameplay die wat clunky aanvoelt. Tijdens gevechten komt het wel eens voor dat je met je rug naar je vijand staat omdat je te vroeg op blokken van een aanval drukt en je daardoor al blokt voordat je uberhaupt bent gedraaid. Het zijn allemaal kleine dingen die je eigenlijk niet zouden moeten tegenhouden om van dit geweldig avontuur te genieten.

Perfect instapmoment

Qua timing komt deze game namelijk op een perfect tijdstip. De game is dus de eerste uit de reeks en vertelt het verhaal van Kazuma Kiryu, die zich laat arresteren voor een moord die hij niet heeft gepleegd. Na 10 jaar in de bak komt hij terug in een wereld die heel anders is dan zoals hij die ooit heeft gekend.

Zo is niet alleen zijn beste vriend van school zijn aartsvijand geworden, maar is zijn grote liefde ook verdwenen en dreigt er een grote oorlog tussen de verschillende families. Hierdoor wordt Kiryu weer helemaal in het onderwereld gezogen om erachter te komen dat er een nog grotere mysterie schuilhoudt.

De game blijft overigens een goede balans vinden tussen extreem drama en de typische humor waar de franchise om bekend is. Yakuza Kiwami is de fundering voor de serie en het begin van Kiryu Kazuma’s avontuur. Wat dat betreft mogen Switch-eigenaren enorm blij zijn dat ze nu ook in kunnen stappen. Ik kan me niet voorstellen dat dit de enige Yakuza-game is die voor een Nintendo console verschijnt!

Uitgever: SEGA

Ontwikkelaar: Ryu Ga Gotoku Studio

Releasedatum: 24 oktober 2024

Platformen: PC, PS3, PS4, XBO, NS

Gespeeld op: Nintendo Switch