Op dit tijdstip vindt de Nintendo Switch 2 direct plaats

Vorige maand onthulde Nintendo dan ein-de-lijk de Nintendo Switch 2. Tijdens deze onthulling was er qua games alleen ruimte voor een nieuwe Mario Kart, maar op 2 april kunnen we dus meer games verwachten. Om precies te zijn, zal dit om 15:00 (Benelux tijd) gebeuren.

Join us on April 2nd at 6am PT for #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 4.2.2025, where we will share a closer look at #NintendoSwitch2.

► https://t.co/XCecVa9Zid pic.twitter.com/ACu5pZUd0D

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 5, 2025