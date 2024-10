Tony Hawk hint naar nieuwe skategame, Ghost of Yotei wordt minder eentonig en meer in overig nieuws week 40

Tony Hawk blijft ons teasen met een mogelijk nieuwe game of remake. Op Instagram stond de skater namelijk stil bij het 25 jarige bestaan van de videogame reeks. In de post meldt hij dat hij niks mag zeggen over de toekomst ervan, maar zegt dus wel dat er een toekomst is!

Nu Capcom een collectie van Marvel vs Capcom games uitbrengt, waren de ogen gericht op de Tekken franchise. Helaas kunnen we je meteen uit die droom helpen: in een interview met The Gamer laat producer Katsuhiro Harada weten hier niks in te zien zitten. Hij is van mening dat gamers liever nieuwe games spelen.

Ouders die hun kinderen maar niet bij Fortnite vandaan krijgen, hebben sinds deze week een extra optie gekregen. Er is een update verschenen die het nu mogelijk maakt om kinderen de game voor een bepaalde tijd te laten spelen. Deze optie is te vinden onder het ouderlijk toezicht.

Leuk nieuws voor de F-Zero fans onder ons: er komt een update voor F-Zero 99 en er komen twee klassiekers naar Nintendo Switch Online.

Epic Games kent, net als de rest van de industrie, een moeilijke periode die uiteindelijk 830 mensen binnen het bedrijf de kop heeft gekost. Na een grondige herstructurering laat Tim Sweeney weten dat de maker achter de Unreal Engine en Fortnite weten dat het bedrijf weer financieel gezond is.

Microsoft doet onderzoek naar een opmerkelijk dingetje. Het bedrijf wil namelijk weten waarom sommige ontwikkelaars hun games niet naar Xbox-consoles brengen. Voor alle details wijzen we je even naar het bericht van journalist Tom Warren.

Ghost of Yotei moet minder repetitief aanvoelen dan Ghost of Tsushima, iets waar de game bij sommige op wat kritiek kan rekenen. Volgens regisseurs Nate Fox en Jason Connell gaan ze dat bij diens opvolger verbeteren en unieke ervaringen implementeren.

Sony Japan heeft een originele manier gevonden om scalpers tegen te gaan voor de 30th anniversary edition van de PlayStation 5 Pro. Degene die de console wilden pre-orderen, moesten laten zien dat ze minstens 30 uur op het PSN hebben doorgebracht. Helaas is het voor de rest van de wereld een tikkeltje te laat..

