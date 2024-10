Xbox verandert volgens Jason Schreier elke maand van standpunt

De bekende insider en journalist Jason Schreier is van mening dat de overname van Activision Blizzard en King door Microsoft meer kwaad heeft gedaan dan goed. Daarnaast vindt hij dat Microsoft superonduidelijk is als het over Xbox gaat.

Tijdens een podcast meldt de gerespecteerde insider en journalist namelijk dat Microsoft elke maand wel een andere visie lijkt te hebben wat betreft de Xbox divisie. Dat komt overigens niet geheel uit het niks zetten, want kunnen jullie ook herinneren dat Microsoft zei dat Indiana Jones niet een van de games was die naar de PlayStation 5 zou komen

Van die game is inmiddels bevestigd dat deze naar de concurrentie zal komen, al is het een paar maanden later dan de PC en Xbox-consoles. Echter is het volgens Jason een teken aan de wand dat het bij Microsoft niet lekker loopt. Het beleid dat de hoge piefen hadden uitgestippeld, wordt met de maand veranderd.

Daarnaast vraagt de journalist zich af of Microsoft, na maanden van teasen, nog ooit zal komen met een handheld-variant van de Xbox. We zullen het ongetwijfeld in de toekomst gaan zien of Schreier bij het juist end zat of dat Microsoft toch een comeback gaat maken. Wat verwachten jullie dat Microsoft gaat doen?