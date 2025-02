Call of Duty Black Ops 6 zombie modus en multiplayer gratis te spelen

De gratis trial is op alle platformen te spelen en bevat een selectie van levels en modi voor de nieuwste Call of Duty. Zo kunnen zombie-liefhebbers aan de slag met de levels Liberty Falls en The Tomb. Als je liever de multiplayer speelt, krijg je toegang tot een tiental verschillende levels, waaronder Nuke Town, Stakeout, maar ook de onlangs toegevoegde levels Dealership en Bounty.

In de multiplayer kun je aan de slag met de modi Overdrive, Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Kill Order en Gunfight.

No more excuses 💪 Get FREE ACCESS to #BlackOps6 Multiplayer and Zombies from Feb 6 – Feb 10.

🥷 10 Multiplayer Maps like Nuketown, Stakeout, Dealership and more

🧟 2 Zombies Maps: Liberty Falls and The Tomb

💥 5+ Modes, including the new mode: Overdrive pic.twitter.com/9Dk5KmoP0J

— Call of Duty (@CallofDuty) February 5, 2025