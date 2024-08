Gearbox kondigt snel nieuwe game aan, Dragon Age: The Veilguard releasedatum nabij en meer in overig nieuws week 31

De zomer is lekker in volle gang en dat kunnen we ook wel zeggen over het nieuws. Nu de Gamescom zich langzaamaan aandient, komt het nieuws ook weer op gang!

Nieuws

Als het aan Gearbox CEO Randy Pitchford ligt, gaat het niet lang meer duren voordat de nieuwe game van het bedrijf wordt aangekondigd. Het is immers alweer een tijd geleden dat Borderlands 3 en Tiny Tina’s Wonderland uitkwamen. Volgens de CEO wordt het snel duidelijk waar ze aan werken!

Nintendo komt in oktober met een 1215 steentjes tellende Super Mario World-set. Deze zal maar liefst €129,99 moeten kosten en zal op 1 oktober verkrijgbaar zijn.

Het zal je misschien zijn ontgaan, maar ondanks dat er dit jaar een Olympische spelen wordt gehouden, is er geen nieuwe Mario & Sonic game vrijgegeven. Volgens Lee Cocker, iemand die aan de serie heeft gewerkt, komt dat omdat de reeks is gestopt bij Mario & Sonic op de Olympische Spelen van Tokyo 2020.



Green Hell krijgt een current-gen versie. Creepy Jar laat namelijk weten dat op 14 augustus de survival game naar PlayStation 5 en Xbox Series S/ X zal komen.

Het wachten op Dragon Age: The Veilguard wordt steeds minder en deze maand zullen we weten hoe lang we er nog precies op moeten wachten. BioWare heeft namelijk laten doorschemeren dat ze deze maand de releasedatum bekend zullen maken. Als wij ons geld ergens op moeten zetten, is het toch wel Gamescom Opening Night Live.

Over GONL gesproken: 2K zal tijdens de show meer gaan laten zien van Cid Meier’s Civilization VII. Na de show zal Firaxis op Twitch nog even doorgaan met de game!

Goed nieuws voor degene die hun Nintendo Switch Online moeten verlengen of nog een abonnement moeten aanschaffen. Tot 9 september krijg je namelijk twee maanden gratis als je een jaarabonnement neemt. Dat betekent dus dat je 14 maanden gebruik kunt maken van de service en er maar 12 van hoeft te betalen!

Films en series

We komen nog even terug bij Borderlands, want hoewel de verfilming pas volgende week in de bioscoop zal verschijnen, laat Randy Pitchford doorschemeren dat de aankondiging van een tweede film niet lang meer op zich zal laten wachten. Volgens de chef van het bedrijf zal dit waarschijnlijk nog dit jaar moeten gebeuren.

Like A Dragon is ontzettend populair aan het worden, puur doordat de games gewoon zo goed in elkaar zitten. SEGA wil dit succes ook gaan uitbreiden naar het kleine scherm en komt, in samenwerking met Amazon, met een serie!



Peter Stormare, die Dr. Hill vertolkt in de Until Dawn game, zal deze rol ook vertolken in de verfilming ervan.

Trailers

Phantom Blade Zero werd tijdens ChinaJoy 2024 getoond en in de bijna 15 minuten durende video zien we het begin van de game.

Er zijn gameplay-beelden van Harry Potter: Quidditch Champions online verschenen en daarnaast heeft Unbroken Studios laten weten dat de Nintendo Switch-versie later zal verschijnen. Op de overige platformen zal de game namelijk wel gewoon op 3 september verschijnen.

Er komt een uitbreiding aan voor Mortal Kombat 1, genaamd Khaos Reigns. Deze bevat de Kombat Pack 2 (die overigens niet los verkrijgbaar zal worden) en nieuwe verhalende stukken voor de game. In Kombat 2 zitten de personages Ghostface (Scream), Noob Saibot, Sektor, Cyrax, Conan (Conan the Barbarian) en T-1000 (Terminator). Ook wil Warner Bros een bundel maken die de eerste Kombat pack met de Khaos Reigns uitbreiding samenvoegt.

Astro Bot verschijnt op 6 september en wordt vergezeld met een heuse controller geheel in de stijl van de game. De controller is vanaf 7 augustus te pre-orderen in diverse landen (helaas nog niet de Benelux), maar we verwachten dat hier binnenkort verandering in komt!



Dragon Ball: Sparking! Zero kent meer dan 100 personages en daarvan zijn er deze week een flink aantal onthuld. Het gaat om personages uit de Saiyan en Namek saga.

Ook Atlus heeft een aantal personages uit hun game Metaphor: ReFantasio onthuld. In een nieuwe video gaat de ontwikkelaar dieper in op wie allemaal de revue zullen passeren.

Op 6 augustus introduceert Respawn een nieuw seizoen van Apex Legends en daarin belooft men een hele nieuwe energie aan de game toe te voegen. Die komt in de vorm van de volgende aanpassingen aan de game:

 Unlimited Revivals – Blijf in de game met een oneindig aantal Revivals tot het einde van de vierde ronde. Hoe werkt het? Spelers worden altijd voorzien van Revivals zolang een van hun teamgenoten in leven is.

 Nieuwe map: E-District – De nieuwe map is ideaal voor nabijheidsgevechten en verhoogt ongetwijfeld de spanning. Het is een speeltuin met neonlichten die zorgt voor directe, voortdurende en verticale actie.

 Battle Sense – Spelers voelen zich krachtiger dan ooit tevoren met de zichtbare Enemy Health Bars & Highlights; ze moeten hun tegenstanders alleen niet uit het oog verliezen.

 Straight Shot Revival & Bot Royale – Vliegende start – spelers krijgen aan het begin van Shockwave altijd een extra Straight Shot. Daarnaast kunnen spelers vanaf 6 augsutus aan de slag met een nieuwe modus genaamd Bot Royale. Op deze manier doen spelers ervaring op, terwijl ze bots naar de schroothoop sturen. De modus is zowel solo als met een vooraf samengesteld squad te spelen.

 Nieuwe meta: Akimbo – Spelers kunnen in elke hand P2020’s en Mozambiques gebruiken om het slagveld te domineren en hun vuurkracht te verdubbelen.



Geruchten

Volgens Windows Central werken Microsoft en Blizzard samen om teams samen te stellen die aan “kleinere AA-games” zullen werken. De site had op diverse medewerkers van King gespot dat ze bij Blizzard aan de slag zijn gegaan. Het team van voormalige King-medewerkers zou met Microsoft en Blizzard aan franchises als Starcraft, Warcraft, Diablo en Overwatch meer enthousiasme moeten geven, en aan kleinere ‘AA-games’ gaan werken.

Hiermee is het nieuws alweer ten einde gekomen. Gaan jullie van het weekend nog een nieuwe game uitproberen? Of kiezen jullie nu toch liever voor het strand?