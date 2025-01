Games van 2025: GTA 6

Een van de grootste releases van dit decennium, maar wellicht niet van dit jaar is toch wel GTA 6. Echter blijven Rockstar en uitgever Take-Two benadrukken dat de game wel in 2025 verschijnt. Dus vandaar dat we niet anders kunnen dan hem meenemen in onze games voor dit jaar, toch?!

Het is echt te lang geleden!

Ondergetekende kijkt voornamelijk uit naar GTA 6, omdat het gewoonweg te lang geleden is dat GTA 5 uitkwam. Dan moet ik wel erkennen dat ik nooit wat met GTA Online gedaan heb, maar dat was omdat er een periode was dat het niet leuk was om te spelen. Hackers en spelers die je het leven zuur maakte omdat het leuk was, zorgden uiteindelijk voor dat ik het heb losgelaten. Oke, ik heb het heel af en toe nog wel eens geprobeerd heb, maar meer voor de bizarre races die er zijn.

Nu komt dit jaar de volgende iteratie van GTA dan ein-de-lijk uit (hopen we) en keren we weer terug in Vice City. Daar gaan we het avontuur van Lucia en haar partner (die zeer vermoedelijk Jason heet) beleven. We weten eigenlijk nog niks over de game, maar er wordt al jaren gespeculeerd dat de game geïnspireerd is op het duo Bonnie en Clyde.

Maar daar weten we dus officieel niets over, dus laten we het verhaal nog even lekker mysterieus. Wat mij betreft blijft dat ook zo tot de game uit is en iedereen het verhaal zelf kan ervaren!

Vice City, baby!

Waar velen GTA San Andreas zien als hun favoriete GTA heb ik altijd een zwak gehad voor GTA Vice City. Dat komt misschien wel alleen door de muziek. Wat dat betreft lijkt het er wel op dat ik een oude ziel heb. Ik kan veel meer genieten van de muziek uit die tijd (jaren 70 en 80) en ik kan niet echt uitleggen waarom. Noem me maar een boomer, maar misschien klopt het wel als er wordt gezegd dat de muziek uit die tijd nog “echte” muziek was.

Ik heb GTA Vice City zo vaak (opnieuw) gespeeld dat ik op een gegeven moment alle collectibles ben gaan zoeken, zodat ik lekker lang kon genieten van de muziek, maar ook van de sfeer in de GTA-versie van Miami. De wereld was namelijk een stuk minder grauw en ja in combinatie met de muziek werd het gewoon een feest om daar rond te rijden en uiteindelijk ook gewoon dood en verderf te zaaien.

Lekker speculeren!

Nee, ik ga het nog steeds niet hebben over het verhaal, maar meer over de gameplay-elementen van de nieuwe game. Zo schijnt de wereld groter te worden dan het Los Santos uit GTA V en bovendien zou 40% van alle gebouwen toegankelijk moeten zijn om te betreden. Het klinkt eigenlijk als iets wat te mooi om waar te zijn, maar ik laat me graag verrassen!

Een grotere wereld staat natuurlijk niet garant voor meer plezier. Immers is dat ook iets wat me destijds tegenhield om GTA San Andreas nog een tweede keer te spelen en ook die vervelende missie met de trein, natuurlijk. Echter kan een groter speelwereld ook voor meer activiteiten zorgen en dat is misschien niet alleen interessant voor de singleplayer, maar kan ook voor meer sociale aspecten in de multiplayer. Stel je voor dat je online met vrienden kunt chillen en lekker een surfwedstrijd kunt houden in de digitale zon van Vice City. Lekker muziekje aan op de achtergrond?

Goed wat betreft gameplay-features is het voorlopig ook een beetje hopen. Rockstar hoeft wat mij betreft niet veel te veranderen aan het rijgedrag van wagens, ten opzichte van GTA 5. Dat werkte wat mij betreft gewoon prima, dus waarom zou je daar nog iets aan moeten veranderen. Wat het schieten en dekking zoeken en ook soms de interactie met de omgevingen hoop ik wel dat Rockstar de game wat soepeler maakt. Ik ben onlangs opnieuw begonnen met GTA 5 en dat is er toch wel iets wat opvalt, namelijk dat de game soms behoorlijk lomp aanvoelt.

Soms maak je een aanloop naar een hoge rand en spring je net te vroeg, waardoor je heel lomp op je bek gaat of soms spring je voor de game te laat, waardoor jouw personage als een debiel met zijn handen omhoog springt, terwijl de verhoging helemaal niet zo hoog is. Je weet ongetwijfeld weer waar ik het over heb en anders zou je toch voor de gein eens GTA V moeten opstarten.

Maar ik wil toch op een positieve manier deze special eindigen, want ik speel immers niet voor niets GTA V nog eens. Het begint toch weer te kriebelen en ik merk dat ik nu alweer moeite heb om de game aan de kant te leggen (hoewel ik opvallend veel details van het verhaal heb opgeslagen). Het blijft gewoon zo’n game die je op een leuke manier introduceert en je eigenlijk pas wil stoppen als je hem weer helemaal ervaren hebt. Dus ik ga snel weer verder!