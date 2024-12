Games van 2024: Marvel Rivals

Marvel Rivals is sinds deze maand uit en gaat, net als Concord deed, de concurrentie aan met games als Overwatch en Team Fortress 2. De game van NetEase heeft natuurlijk de “mazzel” dat het gebruik kan maken van een heel sterk IP. Echter brengt dat ook een hele verwachting met zich mee die maar na gekomen moet worden.

Visueel spektakel

Qua style en graphics heeft NetEase Games een geweldige game neergezet. De game oogt als een interactieve comic met de cel-shaded stijl graphics en wat ziet de game er goed uit. Ondanks dat de game soms chaotisch kan worden, blijft de game eigenlijk goed lopen. Zelfs op mijn relatief oude game laptop van drie jaar met een RTX 2060.

Ook de personages uit het Marvel universum zien er allemaal uit alsof ze zo uit de comics zijn gelopen. De verschillende personages zijn al op hun eigen manier sterk en zijn, net als bij de concurrentie, bestaan uit diverse classes. Waar een Overwatch deze Tank, Support en Damage classes noemt, heten deze in Marvel Rivals Vanguard, Duelist en Strategist, maar die komen in de basis heel veel met elkaar overeen.

Niet helemaal één-op-één

Waar NetEase in het verleden bekend stond als de ontwikkelaar van mobiele games en de nagenoeg kopieën van games uit genres die het goed doen, heeft men bij Marvel Rivals wel wat kleine veranderingen aan het genre gebracht. Hoewel de game in de basis erg lijkt op de eerder genoemde hero shooters, zoals de zes tegen zes portjes in de bekende modi (King of the Hill en Payload), weet het juist iets nieuws toe te voegen in de vorm van team-ups. Door bepaalde personages uit dezelfde universum (denk aan Loki/ Thor met Hela of Magneto en Scarlet Witch). Het voegt een nieuwe tactische laag aan de game toe en zorgt er nog meer voor dat je als team samenwerkt.

Wat dat betreft, wordt deze game eentje die ik de komende weken weer even ga oppakken. Ik heb hem zelf nog niet heel veel gespeeld, maar heb de beta wel een weekend uitgebreid onder de loep genomen. Ik heb inmiddels wel gemerkt dat de game wat beter in balans is dan destijds, maar heb nog lang niet alle personages onder de loep genomen. Ook leuk is dat de wat minder bekende personages als Luna Snow en Jeff the Landshark ook een doelgroep hebben gevonden.

Hoewel Marvel Rivals niet heel vernieuwend is, kun je de game gewoon gratis spelen en is het een heerlijk chaotisch game waar je makkelijk tientallen uren in kunt steken om te kijken welke strategieën werken en het is ook een stuk makkelijker om vriend(in)en/ of familie uit te nodigen omdat ze de game alleen maar hoeven te downloaden!