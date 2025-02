“Geen Egypte voor volgende God of War, maar een terugkeer naar Griekenland”

Er wordt al enige tijd geroddeld over een nieuwe God of War en volgens de laatste geruchten keert Kratos terug naar Griekenland. Nou ja wij spelers keren terug naar Griekenland en leren het verhaal van een jonge Kratos kennen.

Dat claimt Insider Gaming journalist Tom Henderson te hebben gehoord. In een nieuwe podcast van de website spreekt hij eerdere geruchten tegen, waarin juist werd gesuggereerd dat de game zich in Egypte af zou gaan spelen. Dit gerucht kwam tot stand doordat Sony op zoek was naar acteurs uit het Midden-Oosten voor een nieuwe game.

In de podcast geeft Henderson dan ook te kennen dat hoewel zij melding maakte daarvan dit niet blijkt te kloppen. Hij kreeg namelijk een bericht waarin stond vermeld dat de game zou gaan draaien om een jonge Kratos en dat het (logischerwijs) zich in Griekenland af gaat spelen. Zo zou de relatie van Kratos met zijn vader een van de items zijn die in de game wordt behandeld.

Overigens was Insider Gaming niet de enige die meldde dat Egypte de volgende bestemming was voor de nieuwe God of War. Zo liet ook Daniel ‘DanielRPK’ Richtman weten dat hij over die setting had gehoord.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat een van deze setting gebruikt is, maar nooit daadwerkelijk in productie is gegaan. Zo wordt er naast deze twee projecten ook al enige tijd gespeculeerd over een remake/ remaster van de gehele God of War saga in Griekenland. We zullen helaas moeten wachten tot Sony met officieel nieuws komt. Dat zou wel eens heel snel kunnen zijn, want er zou namelijk weer een State of Play voor deze maand op de planning staan.