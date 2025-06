Metroidvania God of War zou intern uitgesteld zijn

Begin deze maand hoorden we geruchten over een mogelijke 2.5D Metroidvania in de God of War universum. Deze zou eigenlijk tijdens de State of Play onthuld moeten worden, maar werd intern uitgesteld.

Dat claimt journalist Jeff Grubb in een nieuwe podcast. De Metroidvania God of War zou dit jaar moeten verschijnen, maar werd intern uitgesteld naar volgend jaar. Zo zou de game in eerste instantie alleen maar tekst bevatten, maar heeft de ontwikkelaar besloten om deze ook in te laten spreken.

De game is dus nog steeds in ontwikkeling en zal dus mogelijk in het Oude Griekenland plaatsvinden. Eerder werd er ook gesuggereerd dat er een God of War game zou komen, die zich in Egypte plaats moet vinden. Deze schijnt niet meer te komen.