Nieuwe Battlefield zal Portal modus hebben

Hoewel fans Battlefield 2042 niet te pruimen vonden, was Portal wel een geliefde modus van de game. Deze zal dan ook weer terugkeren in de volgende Battlefield.

Dit heeft Youtuber Flakfire vernomen tijdens een presentatie van Battlefield. Op de onderstaande video laat hij weten dat een van de ontwikkelaars aan hem liet weten dat de Portal modus weer van de partij is bij de volgende Battlefield.

In deze modus, die werd geïntroduceerd in Battlefield 2042, kunnen spelers levels uit Battlefield 3, Bad Company 2 en Battlefield 1942 spelen en daarbij ook gebruik maken van de wapens uit die games. Daarnaast kunnen zij ook per potje allerlei regels maken. Er lijkt dus voor de nieuwe Battlefield ook een dergelijke modus te komen, maar we weten niet of deze ook via Battlefield Labs te testen valt.

Gisteren toonde DICE de eerste pre-alfabeelden van de volgende Battlefield en daarin zagen we veel dingen die ons bevielen. Zo lijkt destructie grootser dan ooit terug te wezen en kregen we nogmaals bevestigd dat de game in de hedendaagse tijd afspeelt. Uiteindelijk waren die beelden een promo voor Battlefield Labs, een testomgeving waar fans de nieuwste Battlefield-games kunnen testen en daar ook feedback kunnen geven aan de ontwikkelaar.