Naughty Dog heeft nog een “geheime” game in ontwikkeling

Naughty Dog chef Neil Druckmann heeft laten weten dat de studio, naast Intergalactic: The Heretic Prophet, nog een game in ontwikkeling heeft.

De studiobaas heeft naast het schrijf en productiewerk voor The Last of Us serie ook nog Intergalactic: The Heretic Prophet in de planning, maar daar blijft het niet bij. Druckmann laat in een interview met Press X to Continue podcast weten dat er nog een game in ontwikkeling is bij Naughty Dog.

Daar vertolkt hij de rol van producent en Druckmann vindt deze afwisseling wel erg leuk. Hij ziet zichzelf als mentor van het team dat aan deze geheime game werkt.

Er werd in maart al gespeculeerd dat Naughty Dog nog een game in ontwikkeling heeft. Volgens diezelfde geruchten zou Shaun Escayg de regisseur zijn van de game. Hem kennen we van de standalone game Uncharted: Lost Legacy. Het is niet duidelijk of het om een nieuwe Uncharted gaat, maar er gaan wel al enige tijd geruchten over het internet over een nieuw deel met Cassie Drake in de hoofdrol.