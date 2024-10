Nintendo’s mysterieuze play test lijkt een MMO te zijn?!

De deelnemers moesten een NDA (een geheimhoudingsverklaring) tekenen, maar dit heeft dus blijkbaar niet tegen kunnen houden dat er details online zijn gekomen. Zo zijn er afbeeldingen gespot waarin een game te zien is dat veel weg heeft van een MMO.

In de game kunnen spelers “enorme, expansieve planeet ontwikkelen door gebruik te maken van creativiteit en vergaarde middelen en naarmate je verder reist over de planeet kom je nieuwe landen, vijanden en spullen tegen die essentieel zijn voor je reis”.

De game bevat verschillende zones waarin spelers kunnen rondlopen en een Dev Core, een plek waar spelers hun personages kunnen levelen, items verzamelen en communiceren met andere spelers.

Op het moment van schrijven heeft Nintendo nog niet gereageerd op het lekken van de informatie. Het kan overigens ook zijn dat deze play test niet perse voor deze game is, maar dat Nintendo de tests gebruikt voor een ander project.

This is what the select public test is for on Wed. No, I’m not in it. This is the new info learned just now from the app itself. Which launches but can’t be played yet.

Looks like a Nintendo MMO. This is crazy! pic.twitter.com/jnWE7j0VCe

— Nintendo Prime (@NintyPrime) October 21, 2024