Spider-Man 2 komt in januari naar PC; geen DLC op de planning

Tijdens de New York Comic Con kondigde Sony aan dat Spider-Man 2 naar de PC zal komen op 30 januari. Het Nederlandse Nixxes Software zal wederom de port voor zijn rekening nemen.

De ontwikkelaar bracht eerder al de vorige Spider-Man games naar Steam en zal dit dus ook voor het tweede deel doen. Eerder dit jaar bracht Sony ook al Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok en Ghost of Tsushima naar de PC, dus wat dat betreft is deze aankondiging niet heel verrassend.

Het feit dat Insomniac nu claimt geen “extra verhaallijnen” aan de game toe te voegen, is wel verrassend te noemen. Er gaan al enige tijd geruchten over het internet over een mogelijk Venom DLC. Echter werd er vorig jaar wel een Venom game gespot in de data van Insomniac. De ontwikkelaar werd destijds gehackt en daar werden een aantal gamenamen gespot, maar ook beelden van een vroege versie van Marvel’s Wolverine.

Over die game hebben we helaas niks gehoord tijdens NYCC, maar wellicht dat dit nog tijdens de Game Awards gaat gebeuren?!