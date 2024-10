Call of Duty 2025 gerucht, MindsEye onder de hoede van IO Interactive en meer in overig nieuws week 42

Het was weer een lekker weekje op de redactie. Niet alleen vanwege de Xbox Partner Preview, maar ook omdat er weer een heleboel vette games binnenkomen. Daarnaast was er ook gewoon nog heel veel ander nieuws te melden!

Nieuws

Dragon Ball Sparking Zero heeft binnen 24 uur de mijlpaal van 3 miljoen verkochte exemplaren bereikt. De vechtgame kent 182 personages, maar in de komende maanden zullen er nog minstens 20 aan worden toegevoegd. De game scoort dus niet alleen goed bij de critici, maar ook bij het publiek!

Sony komt volgend jaar met PlayStation Concert. Op 29 april 2025 staat de Ziggo Dome geheel in het teken van de soundtracks van de games van de Japanse gigan. Tijdens het concert zullen onder andere de soundtracks van Bear McCreary uit God of War, Gustavo Santaolalla uit The Last of Us en muziek van de Nederlandse Joris de Man uit de Horizon-reeks zijn te horen.

Er zijn sinds 1996 ruim 100 miljoen exemplaren van de Tomb Raider-games over de (digitale) toonbank gevlogen. Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit: op dit moment is de animatie serie Tomb Raider: Legend of Lara Croft te zien, komt er een remastered trilogie van Tomb Raider 4 tot en met 6 en werkt Crystal Dynamics al enige tijd aan een nieuw avontuur van Lara Croft.

2024 zal vooral in het teken blijven staan van de herstructureringen bij diverse bedrijven. Riot Games ontsloeg begin dit jaar al 11 procent (530 medewerkers) en heeft deze week nog een 32 man de laan op gestuurd. Dit keer meldt men dat men dit moest doen om “er voor te zorgen dat League de juiste expertise in handen te houden voor de komende 15 jaar.

Gelukkig is er ook goed nieuws te melden vanuit de industrie. Zo heeft de co-op game It Takes Two ruim 20 miljoen exemplaren verkocht.

Hitman-ontwikkelaar en uitgever IO Interactive gaat de game MindsEye van voormalig GTA-producent Leslie Benzies uitbrengen. De game die wel gelijkenissen heeft met de populaire game van Rockstar werd vorig jaar aangekondigd middels de onderstaande teaser.

Leuk voor de Banjo-fans met een Nintendo Switch Online abonnement: Banjo Tooie komt namelijk op 25 oktober naar de service van Nintendo.

Activision’s Ricochet anti-cheat software maakte een foutje: er werden de afgelopen tijd duizenden account onterecht verbannen. Inmiddels werkt Raven Software druk aan een oplossing en zijn de getroffen accounts weer toegankelijk.

📢 #MW3 #Warzone #TeamRicochet RICOCHET Anti-Cheat identified and disabled a workaround to a detection system in Modern Warfare III and Call of Duty: Warzone that impacted a small number of legitimate player accounts. We have restored all accounts that were impacted. An… — Call of Duty Updates (@CODUpdates) October 17, 2024

Serie/ fimnieuws

Tijdens Gamescom kondigde Amazon een nieuwe serie aan genaamd Secret Levels, dat per aflevering gebaseerd is op een andere game(reeks). Deze week lekte een video op Telegram (en kwam op MP1st terecht) waarin werd bevestigd dat Arnold Schwarzenegger en Keanu Reeves hun stem verlenen aan de serie.

Naast Schwarzenegger en Reeves spreken ook Kevin Hart, en dochter Heaven, Gabriel Luna, Michael Beach, Emily Swallow, Merle Dandridge, Claudia Domit, Laura Bailey, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Arianna Greenblatt, Ricky Whittle, Adewale Akinnuoye-Agbaje en Patrick Schwarzenegger teksten in voor de serie.

De Until Dawn film heeft een releasedatum gekregen. Vorige week werd al bekend dat het filmen van de film klaar was, dus een releasedatum kon niet lang op zich laten wachten. Vanaf 25 april zal 2025 zal de verfilming van Super Massive’s horrorgame te zien zijn op het witte doek.

Begin volgende maand verschijnt het tweede seizoen van Arcane en in een nieuwe trailer nodigt de serie je uit om te komen spelen! Het belooft in ieder geval actievol te worden.

Trailers

In Life is Strange: Double Exposure duikt Max in een parallelle tijdlijn waarin haar vriendin Safi nog leeft en gaat zij dus op onderzoek uit naar hoe zij in haar tijdlijn vermoord is. In een nieuwe trailer krijgen we meer van de game te zien!

Vandaag verschijnt de actie-avonturen game Unknown 9: Awakening van Bandai Namco. In de game volgen spelers het avontuur van Naroona, die moet leven met de fouten keuzes uit haar verleden. Om de release te vieren, heeft de uitgever de launch trailer vrijgegeven.

Warhammer 40,000 Space Marine 2 krijgt in de komende maanden nog flink wat extra content en dit wordt allemaal in de onderstaande trailer behandeld!

NetEase werkt aan een free-to-play tactische RPG voor mobiele apparaten genaamd Marvel Mystic Mayhem. In de game nemen diverse helden het op tegen Nightmare uit de Dream Dimension.

In een nieuwe video heeft Activision Blizzard de PC-features voor Call of Duty Black Ops 6 getoond. Aankomende vrijdag verschijnt de game voor de PC, PlayStation 4, 5, Xbox One en Series S/X.

Geruchten

We blijven nog even bij Call of Duty, want volgens bronnen van Insider Gaming wordt de iteratie van volgend jaar een direct vervolg op Call of Duty Black Ops 2. De site meldt te hebben vernomen dat de game de bekende personages laat terugkeren, op de bad guy Menendez na aangezien hij stierf. De multiplayer zou bestaan uit remasters van levels uit Call of Duty Black Ops 2 en compleet nieuwe. In eerste instantie zou dit niet de bedoeling zijn, maar Activision zou dit hebben besloten na de kritiek op Call of Duty Modern Warfare 3.