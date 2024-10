FBC: Firebreak, The Legend of Baboo en meer in Xbox Partner Preview show

Microsoft heeft vandaag een Xbox Partner Preview event gehouden en daarin werden een flink aantal games getoond, waaronder Cronos: The New Dawn, Like A Dragon: Pirate Yakuza, FBC: Firebreak, The Legend of Baboo en meer! We hebben alle trailers en aankondigingen voor jullie op een rijtje gezet.

De show begon met een nieuwe third person horrorgame van Bloober Team genaamd Cronos: The New Dawn. De game speelt zich af in een post-apocalyptisch Polen uit 1980, waarin spelers kunnen tijdreizen.

Er was ook een shadow drop en dit keer kwam die van Double Eleven met hun donkere shooter Blindfire. De game werd dus niet alleen aangekondigd, maar is nu al speelbaar via Early Access.

Mouse P.I. for Hire wordt ergens volgend jaar verwacht en tijdens de show werd er een nieuwe gameplay-trailer van de zwart-wit shooter getoond.

Edens Zero is een actie-RPG gemaakt op basis van de manga van Hiro Mashima en komt ergens volgend jaar uit.

Eternal Strands is een actie-avonturenspel dat jouw de wereld laat gebruiken als een wapen. De game ziet er erg origineel uit en staat zeker bij ons op de radar. De game verschijnt begin volgend jaar.

Ook Mistfall Hunter is een game die we in de gaten gaan houden. Het is namelijk een extraction action-RPG met PvEvP elementen. Ook deze game wordt in 2025 verwacht.

In Wheel World moet je trappen voor wat je waard bent. De game die voorheen bekend stond als Ghost Bike is niet alleen voorzien van een nieuwe naam, maar ook een nieuwe releasedatum.

Een game met een mythische hond erin wint toch sowieso je hart? In The Legend of Baboo staan twee helden een avontuur te wachten in een magisch land, waar zij hun familie moeten redden van duistere kwaad.

Wuchang: Fallen Feathers is 505 games soulslike action-RPG en tijdens de Xbox Partner Preview werden nieuwe beelden getoond.

Tot slot was er de onthulling van de nieuwe game van Remedy, genaamd FBC: Firebreak. De game is een spin-off van Control en speelt zich ook direct na de gebeurtenissen van de game. In de co-op game nemen drie spelers het op tegen hordes mysterieuze wezens in de krochten van de “Oldest House”. De game verschijnt ook ergens in 2025.