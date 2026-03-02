Sony heeft een nieuwe Gran Turismo in ontwikkeling

Polyphony Digital heeft een aantal vacatures openstaan en daaruit blijkt dat de ontwikkelaar bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe Gran Turismo.

Er staan ​​op het moment van schrijven 18 vacatures open bij Polyphony Digital. Er zijn waarschijnlijk altijd wel een of twee vacatures beschikbaar, maar er is misschien geen beter moment om te solliciteren.

Een vertaalde boodschap op de vacaturepagina luidt als volgt (vermoedelijk afkomstig van Kazunori Yamauchi, oprichter van Polyphony Digital):

“Wervingscampagne voor het productieteam van Gran Turismo. Het is 25 jaar geleden dat ik begon met het maken van Gran Turismo. De belangrijkste reden dat we ermee door konden gaan, waren de spelers. Ik denk dat dit bewijst dat het werk waar ik zo hard aan heb gewerkt, goed is aangeslagen. We zijn er trots op dat we de ideeën van de toekomst zoveel mogelijk hebben kunnen realiseren door middel van kunst en technologie. Maar ik denk altijd dat dat nog niet genoeg is om spelers de beste ervaring te bieden… Ik wil de toekomst creëren met kunst en technologie. Aan iedereen met een onverzadigbaar verlangen om te creëren: we kijken uit naar jullie passie, technologie en ideeën.”

Onder die tekst staat met grote letters “We zijn momenteel op zoek naar medewerkers voor de productie van Gran Turismo”.

Gezien de vorige Gran Turismo games jaren in ontwikkeling waren, gokken we er ook op dat de volgende Gran Turismo pas op zijn vroegst op de PlayStation 6 verschijnt. Daarover weten we nog niet wanneer deze verschijnt, maar er gaan geruchten dat het volgend jaar kan zijn, maar ook in 2028 of 2029.