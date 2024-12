Sony viert sinds gisteren het dertig jarige bestaan van PlayStation en een van de manieren waarop gamers mee kunnen genieten, is het gratis My First Gran Turismo.

Je kunt de ervaring het beste zien als een soort demo voor Gran Turismo 7, waarin 18 wagens ontgrendeld kunnen worden, drie race-events, drie time trials, drie Music Rally-levels en een volledige reeks ‘License Tests’ te spelen zijn. Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway en Trial Mountain Circuit zijn de circuits waar spelers hun skils kunnen tonen.

Volgens Kazunori Yamauchi, de chef van Polyphony Digital, is My First Gran Turismo een speciale, free-to-play uitnodiging om je te onderdompelen in de spannende wereld van motorsport.

“Deze ervaring heeft een speciale plek in mijn hart, want het is een eerbetoon aan het ontstaan van de eerste Gran Turismo, waar spelers van alle generaties het plezier van racen ontdekten. Of je nou je kinderen aan het plezier van racen wilt introduceren, of een vergeten passie voor autorijden wilt aanwakkeren, My First Gran Turismo is ontworpen om toegankelijk en meeslepend te zijn. Het is gemaakt voor iedereen, zonder beperkingen voor leeftijd of racevaardigheden.”

My First Gran Turismo is vanaf 6 december om 12:00 te spelen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De game is ook speelbaar met de PlayStation VR2.