Team van GSC Game World was te gesloopt om Stalker 2 nog eens uit te stellen

Het Oekraïense GSC Game World moest al onder de meest bizarre omstandigheden aan Stalker 2 werken. Hoewel de game onlangs al verscheen, was deze alles behalve bugvrij. Volgens de CEO van het bedrijf was het echter geen mogelijkheid om de game nogmaals te uitstellen van geen optie.

De oorlog in Oekraïne hakte flink in bij de ontwikkelaar, waar een deel van het team zelfs mee is gaan strijden in het front en een deel naar Polen verhuisde om de game verder te kunnen ontwikkelen. De game werd mede daardoor meerdere malen uitgesteld, maar dit heeft uiteindelijk niet voorkomen dat de performance van de game altijd even soepel loopt.

In een interview met Eurogamer laat CEO Ievgen Grygorovych weten dat het geen optie meer was om de game nog een keer uit te stellen. Dit vooral omdat het team gewoonweg te moe was. In het interview vergelijkt de CEO het met een marathon, waarbij het team al gesloopt zou zijn voor deze opnieuw van start zou gaan.

“Je hebt totaal geen energie en je moet besluiten: gaan we nog een marathon rennen? En je kan gewoon geen ja zeggen tegen nog een marathon, want je bent al gebroken. Je bent zo moe dat je dood zou gaan als je nog een marathon zou doen. We konden niet meer doen. We konden alleen dit moment doen, de releasedatum, zo goed als we konden.”

Stalker 2: Heart of Chornobyl verscheen vorige maand voor de PC en Xbox Series S/X en werd redelijk positief ontvangen. Echter zorgden problemen met de AI en diverse bugs voor een wat minder fijne ervaring. De game wist echter wel meer dan één miljoen exemplaren te verkopen in enkele dagen en meer spelers aan te trekken dankzij Xbox Game Pass.