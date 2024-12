Ananta is een GTA-achtige anime game!

Altijd al de vrijheid van GTA in combinatie met de graphics en setting van een anime willen spelen? Dan is Ananta wellicht iets voor jou. De free-to-play RPG van Naked Rain ziet er in ieder geval veel belovend uit.

Middels een trailer laat uitgever Netease alvast zien wat er allemaal mogelijk is in Ananta en wat spelers kunnen verwachten.

In de game stappen spelers in de schoenen van een elite agent van de Anti-Chaos Directorate (A.C.D.) in het bruisende, chaotische Nova City. De game heeft dus geen realistische uiterlijk zoals GTA, maar een celshaded, anime-achtige wereld, waarin niks te gek lijkt. De wereld van het spel doet denken aan de uitgestrekte steden in GTA, maar introduceert ook elementen als bovennatuurlijke gebeurtenissen, waarbij auto’s in monsters kunnen veranderen en toiletten door de straten racen. Dit voegt een laagje humor en absurditeit toe die kenmerkend is voor de animecultuur.

Zo kun je in de game lekker met een voertuig rond rijden, maar is het ook mogelijk als een soort Spider-Man tegen de hoge wolkenkrabbers op te slingeren. Qua combat kunnen spelers kiezen uit een heel scala van lange afstandswapens tot alles wat er in de nabije omgeving op te pakken valt.

De game biedt naast een verhaal ook een hoop andere activiteiten die je helemaal het gevoel geven alsof je een anime bent ingestapt. Van darten tot gewichtheffen, de game moedigt verkenning en interactie met de wereld aan op manieren die verder gaan dan de traditionele GTA-formule van misdaad en chaos. Deze mix is ​​bedoeld om een ​​meer verhaal gedreven progressie te bieden, waarbij de acties van de speler de ontwikkeling van het verhaal kunnen beïnvloeden, net als in een anime waar de keuzes van personages gewicht in de schaal leggen.

Op het moment van schrijven, weten we nog niet wanneer de game zal verschijnen. Wel weten we dat de game naar PlayStation 5, PC (via de Epic Games Store), iOS en Android komt. Je kunt je wel alvast je interesse laten blijken op de officiële website van de site!