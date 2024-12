Multiplayer en Zombie modi Call of Duty Black Ops 6 een week gratis te spelen

Het gaat overigens niet om de gehele multiplayer modus, zoals degene hem kunnen spelen die hem gekocht hebben of via Xbox Game Pass spelen. Je kunt tijdens de gratis week aan de slag met de levels Nuketown Holiday, Racket, Hideout, Hacienda, Extraction en Heirloom. De modi Team Deatchmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Domination, Prop Hunt en Kill Order zijn als enige te testen.

Qua Zombie modus kunnen spelers wel de twee levels Liberty Falls en Terminus spelen in zowel de standaard als Directed-versie. In laatstgenoemde worden spelers bij de hand genomen om de missie te voltooien.

From December 13 to 20, get one week of free access to Multiplayer and Zombies including new maps like Hideout and Hacienda, and modes including Prop Hunt introduced in Season 01! #BlackOps6 pic.twitter.com/LBZlGbcZhe

— Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2024