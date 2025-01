Game Mania krijgt in tweede kwartaal een nieuwe webshop

weer Game Mania krijgt dit jaar in ieder geval een tweede leven als online shop. Dankzij de Nederlandse ondernemer René van Tuijl kunnen gamers vanaf het tweede kwartaal zoals vanouds shoppen bij het bedrijf.

Van Tuijl neemt de online shop van Game Mania over via zijn eigen bedrijf Amazing Games BV. De vernieuwde Game Mania website zal dus een nieuw initiatief zijn voor de Nederlandse en Belgische gamesmarkt.

De ondernemer heeft goed nagedacht over hoe hij Game Mania weer nieuw leven in kan blazen. Zo vond hij dat het aanbod soms te beperkt was en dat de prijzen niet overeen kwamen met de verwachtingen van de klanten.

Overigens sluit van Tuil niet uit dat er ooit nog een fysieke winkel zal komen. Dit zou volgens de ondernemer kunnen in de vorm van een megastore of een experience shop, maar daar heeft men nog geen plannen voor. Hun eerste focus ligt op het maken van een hoogwaardige webshop voor Nederlandse en en Vlaamse gamers.

Volgens van Tuil is de daling in verkopen van fysieke games niet iets om van te schrikken. Hij is er namelijk van overtuigd dat echte gamers hun games fysiek kopen, zodat ze aan de collectie kunnen worden toegevoegd. Daarnaast ziet hij ook dat het aantal winkels die fysieke games verkoopt kleiner wordt en ziet daar juist een mogelijkheid in om in te springen.