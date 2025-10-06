Ricochet hield nagenoeg alle cheaters Call of Duty Black Ops 7 beta tegen

Activision Blizzard laat met trots weten dat hun Ricochet anti-cheat software zijn werk steeds beter doet. Tijdens de beta van Call of Duty Black Ops 7 werd 97% van alle cheaters een halt toegeroepen.

Ondanks dat het nog geen drie uur duurde voor de eerste cheaters in de beta van Call of Duty Black Ops 7 werden gespot, laat Activision weten dat nog geen één procent van alle cheaters die binnen probeerden te komen daadwerkelijk in een potje kwamen. Zelfs dan nog werden die binnen enkele minuten alweer verwijderd. In een bericht op X geeft het bedrijf te kennen dat hun software nog sneller cheaters kan herkennen en daarop kan reageren.

Hoewel de software zijn werk steeds beter doet, geeft Activision wel aan dat spelers cheaters moet blijven aangeven. Daardoor zou de software nog meer herkenningspunten gaan krijgen voor de valsspelers.

Call of Duty Black Ops 7 verschijnt op 14 november voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Wat zijn jullie ervaringen met de bèta? Of hebben jullie deze überhaupt nog niet gespeeld?