“PlayStation 6 komt over een paar jaar”

Sony heeft een nieuwe video online geknald waarin men praat over de technologische snufjes die zij in de PlayStation 6 willen verwerken.

In de video bespreken Marc Cerny, de lead architect van de moderne PlayStation-consoles, en Jack Huynh, de senior vicepresident en general manager van computing en graphics bij AMD wat zij allemaal in petto hebben voor de nieuwste console. Tijdens de video hint Cerny een aantal keer dat hij niet kan wachten om deze snufjes in een nieuwe PlayStation console te proppen over “een paar jaar”. Om heel eerlijk te zijn is de video behoorlijk technisch dus als je geïnteresseerd bent, kun je hem hieronder bekijken.

Er gaan al enige tijd geruchten over de PlayStation 6 over het internet. Zo zou Sony twee versies van de console willen uitbrengen: een standaard console en een hybride handheld. De console zou bovendien een afneembare diskdrive moeten krijgen om het geheel zo efficiënt mogelijk te maken en zo veel mogelijk kosten te kunnen besparen. Wanneer de console precies moet verschijnen is nog niet bekend, al wordt er gemeld dat dit eind 2027/ begin 2028 zal worden.