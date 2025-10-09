“Ubisoft heeft Assassin’s Creed dat na de Amerikaanse burgeroorlog af zou spelen geannuleerd”

Ubisoft zou tot deze zomer bezig zijn geweest met een Assassin’s Creed dat zich net na de Amerikaanse burgeroorlog zou plaats moeten vinden. Echter zou men, gezien het huidige politieke klimaat, hebben besloten om de game te annuleren.

De website Game File claimt van diverse voormalige en huidige werknemers te hebben vernomen dat er dus een Assassin’s Creed game is geannuleerd, die zich net na de Amerikaanse burgeroorlog zou plaatsvinden. De setting zou zo gevoelig zijn dat de uitgever de game afgelopen zomer heeft geannuleerd, vanwege het huidige politieke klimaat.

De game zou zich namelijk afspelen tijdens de “Reconstructie periode” dat in 1850 plaatsvond. Daarin zouden spelers het avontuur van een donkere man volgen, die in het verleden een slaaf was in het zuiden van de VS. Dit personage verhuist in de game naar het Westen om een nieuw leven op te bouwen, maar komt al snel in contact met de groep assassin’s en keert terug naar het zuiden om te strijden tegen sektes als de Ku Klux Kan.

Ubisoft zou echter al de stekker uit het project hebben getrokken, omdat dit het verhaal te gevoelig zou zijn voor de huidige politieke klimaat en de haat die Yasuke uit Assassin’s Creed Shadows kreeg.