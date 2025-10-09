Minimum, aanbevolen en alle specs Battlefield 6 onthuld

EA en Battlefield Studios hebben laten weten aan welke specs je PC moeten voldoen om Battlefield 6 te kunnen draaien.

Opvallend genoeg hoef je “maar” 90 GB aan SSD/ harde schijf ruimte te hebben, maar als je de game met alle toeters en bellen aan wil spelen, zal je toch een behoorlijke bakbeest in huis moeten hebben. Check alle specs, inclusief de minimum, maximum, Ultra en Ultra ++ hieronder!

Battlefield 6 is vanaf morgen verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Het eerste in-game seizoen zal op 28 oktober komen en zal in drie fases nieuwe content en (tijdelijke) modi introduceren. Mogelijk verschijnt dan ook de Battle Royale van de game, al is dat nog niet officieel bevestigd. Wel lijkt het erop dat we binnenkort ook de oorlog op zee kunnen voeren!