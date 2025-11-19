ROG Xbox Ally handhelds zijn erg populair

De ROG Xbox Ally PC-handhelds van Asus zijn een waar succes. De ontwikkelaar moet zelfs de productie opschroeven om de vraag aan te kunnen!

In de presentatie van de kwartaalcijfers laat Asus weten dat het bedrijf op dit moment meer vraag heeft dan aanbod en daarom de productie van hun handhelds op gaat schroeven.

“Er is op dit moment schaarste rondom deze handhelds. We werken nauw samen met de leveranciers van componenten om de productie op te schroeven en aan de vraag te voldoen. Ons doel met de ROG Ally is dat het een belangrijk pilaar binnen de Asus-gameportfolio blijft.”

De ROG Xbox Ally X is sinds 16 oktober verkrijgbaar in twee varianten. Een daarvan kost 599 euro en bevat 512GB aan opslag, een AMD Ryzen Z2 A-chip en 16GB geheugen. De duurdere variant heet de ROG Xbox Ally X en is 899 euro en komt met de AMD Ryzen Z2 Extreme-chip, 24GB aan geheugen en 1TB aan opslag.

De PC handhelds zijn al enige tijd in opkomst. Zo maakt elke grote hardware bedrijf wel zijn versie. Lenovo introduceerde onlangs haar tweede Legion GO en ook daar was ook enorm vraag na. Wij mochten tijdens de Gamescom ook de slag met de handheld en waren er goed over te spreken!