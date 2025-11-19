Tomb Raider reboot plots voor Nintendo Switch verschenen

Crystal Dynamics heeft als verrassing de uit 2013 stammende reboot van Tomb Raider uitgebracht op Nintendo Switch-consoles.

De game verscheen zonder aankondiging in de Nintendo eShop en kost tot 24 november slechts €16,37. Als je de remasters van Tomb Raider 1-3 of 4-6 hebt, krijg je nog eens 10% extra korting ook.

Het gaat overigens om de Definitive Edition van de game, die alle multiplayerlevels, outfits voor Lara en vier multiplayer personages bevat.

De release van de game is een verrassing en komt niet alleen naar de Nintendo Switch 2, maar ook diens voorganger. Op de nieuwste console van Nintendo wordt echter een stabiele framerate van 60fps belooft. Zien jullie hier een kans in om de game (opnieuw) te spelen?!