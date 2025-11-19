Ghost of Yotei krijgt op 24 november New Game+

Sucker Punch heeft laten weten dat op 24 november een update naar Ghost of Yotei komt die New Game+ aan de game toevoegt.

Dat betekent dat je vanaf aankomende maandag na het uitspelen van de game het verhaal nog een keer kunt volgen, maar dan met al je eerder ontgrendelde wapens en armors. Bovendien kun je ervoor kiezen om de game nu op een hogere moeilijkheidsgraad te spelen, nieuwe armors ontgrendelen en zijn er twee trophies te verdienen. Daar blijft het niet bij, want de modus brengt ook 10 nieuwe charms voor Atsu en een nieuwe in-game valuta genaamd Ghost Flowers, waarmee je nieuwe armorsets kunt kopen of wapens van een andere kleur kunt voorzien.

Ghost of Yotei verscheen op 2 oktober voor de PlayStation 5 en scoorde een ruime voldoende in onze review. In de eerste maand van verkoop gingen er 3,3 miljoen exemplaren van de game over de toonbank. Hebben jullie de game van Sucker Punch al gespeeld?!