Bijna een half uur aan The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves heeft een video van ruim 28 minuten van The Blood of Dawnwalker vrijgegeven met daarin alleen maar gameplay!

De game wordt ontwikkeld door een team dat bestaat uit voormalige medewerkers van CD Projekt Red en dat is wel te zien ook (in de positieve zin, natuurlijk). In de game volgen spelers het avontuur van Coen, die een Dawnwalker is. Dit betekent dat hij constant de grens op zoekt tussen de normale wereld en het nachtrijk (waar zijn vampierenkrachten tot leven komen).

The Blood of Dawnwalker wordt ergens volgend jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Wij mochten tijdens de Gamescom een demo zien en waren erg geïnteresseerd in deze game!