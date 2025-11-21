Assassin’s Creed: Black Flag remake verschijnt mogelijk sneller dan je denkt

Ubisoft heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers onthuld wat er de komende maanden zal verschijnen van de Franse uitgever.

Voor het eerste kwartaal van 2026 staan de games Prince of Persia: The Sands of Time-remake, Rainbow Six Mobile en The Division Resurgence gepland, maar ook een nog onaangekondigde game.

Het is nog niet officieel bevestigd, meldt Insider Gaming dat dit om de remake van Assassin’s Creed gaat. Deze zou in de week van 23 maart 2026 zal moeten verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat we over een remake van Assassin’s Creed Black Flag horen.Zo hintte de stemacteur van Kenway in juli nog naar de komst ervan, waarvoor hij later door Ubisoft op het matje werd geroepen.

Overigens is de remake van Black Flag één van de negen Assassin’s Creed projecten die Ubisoft in ontwikkeling zou hebben.

Opmerkelijk dat de remake van Prince of Persia: Sands of Time ook genoemd wordt. De game werd al in 2020 aangekondigd, maar is sindsdien al een paar keer voorzien van een reboot, nadat andere studio’s van Ubisoft er mee aan de slag gingen. Op dit moment werken Ubisoft Montreal en Toronto aan de remake.

Mocht dit allemaal waar zijn, lijkt het ons logisch dat deze games tijdens de Game Awards zullen worden aangekondigd. Deze vindt dit jaar plaats in de nacht van donderdag 11 op 12 december.