PlayStation 5 en Pro nu stuk goedkoper

De PlayStation 5 en de Pro-model zijn dankzij Black Friday extra goedkoop aan te schaffen.

Het nieuwe model PlayStation 5 Slim (met 825GB SSD) is nu voor “slechts” 349 euro aan te schaffen. Er zijn een aantal websites die daar ook nog de game EA Sports FC 26 gratis bij doen, maar bij de meeste (Bol, Coolblue, Nedgame en Media Markt) is deze bundel op het moment van schrijven uitverkocht.

Wel kun je de PlayStation 5 Pro met dezelfde game nu voor 699 euro aanschaffen, terwijl normaliter de console normaal alleen al 100 euro duurder is.

Naast de consoles kun je ook nog korting scoren op andere hardware van Sony, zoals de PlayStation Portal (30 euro korting) en de PlayStation VR2 (voor €348).