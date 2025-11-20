Battlefield 6 multiplayer volgende week gratis te spelen

EA en Battlefield Studios hebben laten weten dat een gedeelte van de multiplayer van Battlefield 6 volgende week gratis te spelen is.

In een nieuwe blogpost over de nieuwe content die deze week verschenen is, laat men weten dat tussen 25 november en 2 december een deel van de multiplayer van de game gratis te testen is.

Op die dagen kunnen spelers vijf verschillende modi en drie verschillende levels uit de multiplayer van de game spelen. Het gaat om de levels Cairo, Blackwell Fields en het deze week toegevoegde Eastwood. Daar kunnen ze aan de slag met modi als All-Out Warfare, Team Deatchmatch, Sabotage, Conquest en Breakthrough.

Battlefield 6 is sinds 10 oktober verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. In de VS zijn overigens in de eerste week van de verkoop meer games verkocht dan dat Call of Duty Black Ops 7 in dezelfde periode deed. De game van EA scoorde dan ook een net iets hoger cijfer.