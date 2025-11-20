Battlefield 2042 en nog acht games verlaten PlayStation Plus Extra catalogus

Er zullen binnenkort negen games de PlayStation Plus Extra catalogus gaan verlaten met games als Battlefield 2042 en Sonic Frontiers.

Dat valt te lezen in de ‘Last chance to play’-sectie van PlayStation Plus. Dat is een gedeelte waar games staan die binnen enkele weken de service zullen verlaten.

Zo verlaat Battlefield 2042 de service binnenkort en dat heeft uiteraard te maken met de release van Battlefield 6. Daarnaast zullen ook de volgende games dus binnenkort uit de catalogus worden gehaald:

Grand Theft Auto 3: The Definitive Edition

Sonic Frontiers

Forspoken

Arcade Paradise VR

Surviving Mars

Star Wars: Tales from Galaxy’s Edge Enhanced Edition

Star Trek Bridge Crew

Firefighting Simulator: The Squad

Deze week werden er al een aantal games aan de service toegevoegd. Zo keerde GTA 5 weer terug, maar kunnen abonnees ook aan de slag met games als Pacific Drive, Still Wakes the Deep en Thank Goodness You’re Here.