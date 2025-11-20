Reanimal krijgt releasedatum; duistere actiegame Armatus en meer in Xbox Partner Preview

Microsoft heeft zojuist de Xbox Partner Preview gehouden en daar werd onder andere de duistere actiegame Armatus onthuld, maar ook een releasedatum voor Reanimal en nog meer!

Om het overzichtelijk te houden hebben we alle nieuwtjes voor jullie op een rij gezet!

Zo begon de show met de duistere gothic actiegame Armatus, die door het relatief onbekende Counterplay Games wordt ontwikkeld. In de game speel je een warrior die wordt opgeroepen door de vier leden van Armatus, die je verzoeken de wereld te redden van de demonische hordes aan vijanden. De game komt ergens volgend jaar naar de PC en Xbox Series S/ X.

Daarna volgde de game The Mound: Omen of Cthulhu een co-op game waarin je als piraat op jacht gaat naar schatten. Je bepaalt op je schip wat je aan gear en wapens meeneemt en naarmate het verhaal volgt worden de schatten waardevoller, maar het risico steeds groter.

Er was ook een shadow drop in de vorm van Dave the Diver. De indiegame is vanaf vandaag speelbaar op alle Xbox-platformen, waaronder ook de ROG Xbox Ally handhelds. Volgend jaar komt er nog een uitbreiding naar de game, genaamd “In the Jungle”.

Crownsworn is een nieuwe metroidvania die zijn inspiratie haalt uit games als Hollow Knight, DMC en Bloodborne. Wil je weten hoe die combinatie eruit komt te zien? Nou check dan de eerste trailer!

Echo Generation 2 is een sci-fi deckbuilding turn-based RPG van Cococucumber. In het eerste deel moesten spelers nog de kinderen in Maple Town helpen, maar het vervolg schiet spelers de ruimte in!

Daarna volgde nog een turn-based deckbuilding game, maar dan met roguelite elementen genaamd Vampire Crawlers. Dit is een vervolg op Vampire Survivors dat in 2021 verscheen.

007 First Light krijgt de primeur van Aston Martin om als eerste de gloednieuwe Valhalla te mogen gebruiken in een videogame. De één miljoen kostende superbolide is in de game uiteraard voorzien van de typische James Bond snufjes.

Roadside Research werd enkele maanden geleden al aangekondigd, maar tijdens de Xbox Partner Preview werd onthuld dat de game vanaf dag één op Xbox Game Pass zal verschijnen. De co-op game waarin spelers als alien undercover op een tankstation moeten werken, zal begin volgend jaar verschijnen.

Nog een shadow drop in de vorm van de gruwelijke horrorgame Total Chaos. Check hieronder de griezelige launch trailer!

Reanimal heeft vandaag een releasedatum gekregen. De nieuwe co-op horrorgame van de makers van Little Nightmares 1 en 2 zal op 13 februari verschijnen.

Erosion is een open wereld roguelike waarin je een post-apocalyptisch Wilde Westen bezoekt. Daar hebben de keuzes die je maakt effect op de toekomst van de komende decennia. In de game zul je het opnemen tegen hordes aan vijanden en hoe dat eruit ziet, kun je in de trailer bekijken!

In Zoopunk ervaren spelers het avontuur dat voorafging aan de game F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. In de actie-RPG stappen spelers in de schoenen van een heldhaftige konijn genaamd Ray en zijn getuige van het begin van de Eerste Toortsoorlog, wanneer de ontdekking van de vuurzaadenergie een tijdperk van snelle technologische vooruitgang en catastrofale conflicten inluidt. De game komt op een nog onbekende datum naar PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Ook Clover Pit is een game die vanaf vandaag verkrijgbaar is op de Xbox consoles en van de game waarin je lekker kunt gokken is uiteraard een launch trailer vrijgegeven.

Eminem en zijn alter ego Slim Shady maken hun opwachting in Hitman World of Assassination. Vanaf 1 december kunnen spelers de elusive target aan hun lijst toevoegen!

In de Tides of Annihilation trailer van vandaag werd een episch gevecht met een van de eindbazen uit de actie-avonturengame getoond. De game van Eclypse Glow Games heeft helaas nog geen releasedatum, maar komt naar PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Nodding Heads games heeft een vervolg op Raji: An Ancient Epic aangekondigd, genaamd Raji: Kaliyuga. De game speelt zich zes jaar later af en daarin volgen spelers het avontuur van Mahabalasura die ontsnapt uit zijn gevangenschap. De game is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Daarmee zij we ook ten einde gekomen van deze Xbox Partner Preview. Welke games springen jullie voor het meeste eruit? Laat het ons vooral weten in de reacties!