De State of Play was niet zo slecht, maar de timing wel!

Sony bedacht nog even om een nieuwe State of Play online te knallen en dat twee dagen voordat de PlayStation 5 Pro te pre-orderen is. De show heeft me in ieder geval niet meer gemotiveerd om de nieuwe console van Sony in huis te halen.

Je zult het misschien gemerkt hebben in onze samenvatting van de show dat deze wat cynisch was geschreven, maar dat eigenlijk voornamelijk doordat de PlayStation Store de inhoud van de show al grotendeels had verklapt. Bovendien waren er van de 20 games die er getoond werden, maar een handjevol games die ik echt zo willen spelen. Kortom een echte State of Play dus.

Immers krijgen de wat niche games de aandacht tijdens deze shows en dat is natuurlijk alleen maar mooi dat Sony, maar ook Microsoft en Nintendo een podium kunnen geven aan games die waarschijnlijk nooit opgepakt zouden worden. Hoewel de vraag blijft of zo’n show er iets aan verandert, maar alle beetjes moeten toch helpen bij alle ontwikkelaars, toch?

Ondanks dat de show niet heel veel spektakel om het lijf had en grotendeels werd “gered” door Ghost of Yorei, was er eigenlijk bizar weinig aandacht voor de PlayStation 5 Pro. Het is dan ook jammer dat een game als Assassin’s Creed Shadows is uitgesteld en dat dit een game zou geweest zijn die de PlayStation 5 Pro mooi had kunnen promoten. Echter snap ik niet dat dan wel een remaster van Horizon New Dawn wordt aangekondigd, maar er blijkbaar (nog) niets gedaan wordt om de extra’s van de Pro-versie van die game te belichten (als die er überhaupt al zijn).

Ook werd er niet even duidelijkheid geboden over wanneer de pre-orders nu precies van start zullen gaan en vraag ik me af of ik nu tot vannacht 12 uur moet wakker blijven of de gok moet nemen om morgenochtend te kijken. Het blijft een beetje een vreemd iets bij Sony en wellicht proberen ze scalpers niet wijzer te maken dan nodig, maar het is toch vreemd? Ik zit nu al dagen te zoeken naar een antwoord, maar het zal wel ongetwijfeld een gevalletje van hopen op geluk worden.

Ik wil deze column ook niet veel langer maken dan nodig, maar wilde wel even aanhalen dat ik de timing van deze State of Play niet helemaal begrijp. Na het debacle van Concord en het feit dat Sony deze generatie nog veel te weinig echte exclusives heeft, ben ik toch wel een beetje toe aan een grote aankondiging van een nieuwe game van Insomniac (of beelden van Wolverine) of Naughty Dog, Bluepoint Games of een van de vele andere studio’s van Sony. Je weet wel het Mc Donalds voer die de platformhouder altijd voorschoteld ;-).

Helaas zullen we nog geduldig af moeten wachten, maar ik vraag me af hoelang dit nog gaat duren. De consolemarkt lijkt steeds kleiner te worden en veel spelers stappen over naar PC. Dat werd deze week wel bewezen toen er een recordaantal van 38 miljoen spelers gelijktijdig online waren op Steam.