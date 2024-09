Ghost of Yotei, Horizon Zero Dawn remaster en meer tijdens State of Play

Sony heeft zojuist een nieuwe State of Play gehouden. Daarin werden onder andere Ghost of Yotei, Horizon Zero Dawn en een add-on van Astro Bot getoond. We hebben alle trailers, aankondigingen en nieuwtjes op een rijtje gezet!

De show begon met een teaser voor de gratis add-on voor Astro Bot. Deze brengt onder andere 5 speedrun levels, maar nog veel meer. Dit zal allemaal vlak voor de release worden onthuld. De add-on verschijnt dit najaar!

De volgende game die werd getoond was de dark fantasie avonturengame The Midnight Walk dat volgend jaar naar de PlayStation 5 en VR 2 zal komen. Check hier de eerste trailer.

Hell is Us is niet een horrorgame zoals de naam misschien zal vermoeden, maar in de actie-avonturengame worden wel de gruwelen van een oorlog onder ogen geduwd.

Er is een nieuwe trailer van Metro Awakening vrijgegeven en een releasedatum, namelijk 7 november. Check hieronder de nieuwste trailer!

Archeage Chronicles is een online actie RPG dat zich 50 jaar na het origineel afspeelt. Tijdens de State of Play werd voor het eerst de PlayStation 5-versie getoond.

Ondanks dat Pocketpair door Nintendo voor de rechter wordt gesleept, was er vandaag een leuke verrassing: Palworld is namelijk nu verkrijgbaar voor de PlayStation 5!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge krijgt een nieuwe DLC, waarbij twee nieuwe speelbare personages naar de game komen. Check de onderstaande video voor alle details!

Sonic x Shadows Generation krijgt ook een DLC gebaseerd op Sonic the Hedgehog 3 (de film) en het heeft iets te maken met de stem van Keanu Reeves. Je snapt hem nu toch wel?!

Daarnaast werd de releasedatum van Fantasian Neo Dimension onthuld (je zat er op te wachten toch?). De game verschijnt op 5 december!

Een van de weinige trailers met gameplay was die van Dragon Age: The Veilguard, waarin de helden het opnemen tegen een behoorlijke pittige draak!

Alan Wake 2 krijgt volgende maand de tweede uitbreiding genaamd The Lake House. Het belooft er in ieder geval erg spooky te worden!

Hitman World of Assassination komt op 2 december naar de PlayStation VR 2 en we moeten toegeven dat het er wel erg verleidelijk uitziet om Agent 47 te spelen in VR!

Er word al jaren over gesproken en de afgelopen dagen werd er ook weer veel geroddeld en gelekt, maar nu is de komst van Legacy of Kain: Soul Reaver 1 en 2 remaster officieel bevestigd. Ze zullen op 10 december naar de PlayStation 4 en 5 komen.

Fear the Spotlight is een ode aan de horrorgames uit de jaren ’90 en je kent de game misschien nog van de Summer Game Fest (net zoals wij ook niet). Gelukkig werd er een nieuwe trailer vrijgegeven en daarnaast ook een releasedatum!

Towers of Aghasba (gezondheid) is een fantasy builder die in november zal verschijnen en uiteraard ook nog werd voorzien van nieuw beeldmateriaal.

Dynasty Warriors Origins is voorzien van een releasedatum en een nieuwe trailer, die je even weer helemaal up-to-date brengt met wat deze game je te bieden heeft. Vanaf 17 januari kun je ermee aan de slag!

Monster Hunter Wilds is ook voorzien van een releasedatum, namelijk 28 februari en ook deze game is voorzien van een nieuwe trailer.

LEGO Horizon Adventures verschijnt op 14 november 2024 en uiteraard krijgen spelers extraatjes als ze de game pre-orderen. Mocht je geïnteresseerd zijn, check dan de trailer!

Dat was niet het enige nieuws voor Horizon, want de remaster van Horizon Zero Dawn (je verwacht het niet, he?) is namelijk officieel uit de doeken gedaan. De game verschijnt op 31 oktober en kost eigenaren van het origineel maar een tientje om te upgraden.

Tussendoor werd dan ook nog iets voor de PlayStation 5 Pro getoond (weten we ook waarom we deze later deze week moeten pre-orderen), namelijk een aantal games die gebruik maken van de extra power van de console.

Stellar Blade krijgt onder andere een fotomodus, maar ook een DLC waarin een cross-over zit met Nier Automata. Ondergetekende is erg nieuwsgierig naar deze samenwerking!

Ook werden nog even de PlayStation Plus-games voor oktober aangekondigd, namelijk WWE 2K, Dead Space en Doki Doki +. Ook werden Dino Crisis en Blood Omen: Legacy of Kain aangekondigd voor PlayStation Plus Premium en zal The Last of Us Part 2 remastered ook naar de service komen.

De grote afsluiter hebben we al in een apart bericht behandeld, maar ach ja hier is nog een keer dan de trailer van Ghost of Tokei!