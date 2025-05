Assassin’s Creed Shadows doet roadmap van post-launch content uit de doeken

Assassin’s Creed Shadows heeft zijn Year 1 post-launch roadmap onthuld, met daarin een reeks regelmatige updates die de live game-ervaring in de loop van de tijd zullen uitbreiden.

Deze updates bevatten gratis content voor alle spelers, waaronder extra verhaalcontent, speciale samenwerkingen, updates naar aanleiding van feedback uit de community, nieuwe beloningen en meer.

De roadmap bevat specifieke details voor de eerste paar updates die in mei en juni verschijnen en die toffe toevoegingen aan de game bevatten, zoals de langverwachte parkourverbeteringen op basis van feedback uit de community.

Aanvullende details over deze updates en toekomstige content worden later bekendgemaakt. Ga voor meer informatie over de Assassin’s Creed Shadows Year 1 Post-Launch Roadmap naar deze site. De uitbreiding Claws of Awaji, welke later in 2025 wordt gelanceerd, introduceert een gloednieuwe open wereld met meer dan 10 uur aan extra content. Details over de exacte releasedatum volgen later.

Assassin’s Creed Shadows is sinds 20 maart verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game scoorde een ruime voldoende in onze review en lijkt overigens ook naar de Nintendo Switch 2 te komen.