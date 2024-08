Plucky Squire heeft een releasedatum, Concord postlaunch updates en meer in overig nieuws week 33

Volgende week barst dan weer de Gamescom gekte los, maar voor we onze koffer pakken en richting Keulen gaan, hebben we hier nog alle overige nieuwtjes van de week voor jullie!

Nieuws

EA heeft deze week een aantal Heroes onthuld die hun rentree zullen maken op het voetbalveld in EA Sports FC 25. Daar zit “de rots van Kampen”, beter bekend als Jaap Stam bij, maar ook buitenlandse (voormalig) toppers als Eden Hazard en Ze Roberto. De volledige lijst aan Heroes die naar Ultimate Team komen is als volgt:

● Blaise Matuidi

● Celia Šašić

● Eden Hazard

● Fara Williams

● Guti

● Jaap Stam

● Jamie Carragher

● Laura Georges

● Maicon

● Marek Hamšík

● Mohammed Noor

● Tim Howard

● Zé Roberto

Metal: Hellsinger VR heeft een releasedatum gekregen. De ritmische shooter zal namelijk vanaf 26 september te spelen zijn via de Meta Quest 2, 3, Pro en PlayStation VR 2.

Concord is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar Firewalk gelooft gelukkig wel dat de game een publiek weet te vinden. Deze week maakte het bedrijf in ieder geval bekend wat er qua postlaunch-content aan zal komen.

Volgende week zal de Gamescom plaatsvinden en die wordt weer geopend met een show van Geoffrey Keighley. Er wordt wederom veel gespeculeerd, maar in een bericht op X laat de host weten welke games er sowieso van de partij zijn!

Some of the games confirmed for @gamescom Opening Night Live next Tuesday include: – Call of Duty: Black Ops 6

– Monster Hunter Wilds

– MARVEL Rivals

– Dune Awakening

– Indiana Jones and the Great Circle

– Sid Meier’s Civilization VII Streams live at 11a PT / 2p ET / 8 p CEST. pic.twitter.com/a4vYR9XFyW — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 13, 2024



Epic Games heeft het voor elkaar. Vanaf vandaag kun je op zowel iOS als Android de Epic Games Store downloaden en ook Fortnite, Rocket League en Fall Guys. In de onderstaande video’s leer je hoe dat moet!





The Plucky Squire heeft een releasedatum gekregen. De platformer die 2D met 3D gameplay mixt zal vanaf 17 september verkrijgbaar zijn voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.



Films en series

Slecht nieuws voor de Borderlands-film. De openingsweekend is op zijn zachts gezegd een drama te noemen. Er werd namelijk “slechts” 16 miljoen dollar opgebracht en het koste al 115 miljoen euro om de film te maken en daarnaast werd er nog 30 miljoen uitgegeven voor de marketing. Hoewel de meeste game-verfilmingen het goed doen, lijkt deze een enorme flop te gaan worden.

The Pokémon Company International maakte deze week bekend dat het vierde deel van de actievolle animatieserie Pokémon Horizons: De serie vanaf 22 november 2024 exclusief in Nederland te zien is op Netflix.

Nadat eerder stemactrice Laura Bailey werd bedreigd door haar vertolking van het personage Abby is nu ook de actrice Kaitlyn Denver voorzien van extra beveiliging. Zij neemt dezelfde rol op haar voor de tv serie van The Last of Us. Je bent overigens niet de enige die hier niks van begrijpt, want ook Isabela Merced (die Dina vertolkt in de serie) vraagt zich af waarom iemand boos wordt als een ontwikkelaar (in dit geval Neil Druckmann) iets maakt wat ze leuk vinden..

Trailers

Far Seas komt met een game waarin je het leven van een eekhoorn krijgt te ervaren. In Squirreled Away speel je als een lieve eekhoorn die zijn soortgenoten beschermt, maar ook andere dieren redt van het kwaad uit het bos.



Ooit gezien hoe iemand 444 consoles aan één tv weet te koppelen? Nou, Ibrahim El-Nasser is het gelukt! De uit Saoedi Arabie komende verzamelaar wist daarmee ook een nieuw record te verbreken.

Hellbreach: Vegas was al enige tijd speelbaar in Early Access, maar de volledige release is sinds deze week te spelen. In de game neem je het op tegen hordes demonen in een post-apocalyptisch Las Vegas.



Hitman 3 VR is in ontwikkeling voor de Meta Quest 3 en in een nieuwe video krijgen we de eerste gameplay te zien. Uiteraard met veel actie en dubbele wapens!

Het eerste in-game seizoen van the First Descendant zal op 29 augustus live gaan en in de onderstaande trailer zien we wat er allemaal te wachten staat.

De zombie-shooter Arizona Sunshine krijgt een remake en die zal op 17 oktober verschijnen. In de onderstaande trailer kun je zien wat er allemaal verbeterd is!

Geruchten

Dat Sony de multiplayer standalone game van The Last of Us Part 2 annuleerde, heeft een aantal medewerkers van het bedrijf de kop gekost. Immers zou de game al vier jaar in ontwikkeling zijn en honderden ontwikkelaars er mee bezig zijn geweest.

👀 Naughty Dog ’s The Last of Us Online /Factions 2

🔹”Was In development for ~4 years

🔹With a team in the hundreds”

🔹An expensive project

🔹The cancellation “made some heads roll at Sony as a result” Per Jason Schreier#PlayStation #PS5 #Lastofus #TLOU pic.twitter.com/rABR04REqH — Dream Walker (@Dream_WaIker) August 9, 2024

Volgens Chris Dring, hoofdredacteur van Games Industry, verschijnt de opvolger van de Nintendo Switch pas op zijn vroegst in april 2025. Hij sprak met diverse ontwikkelaars, die aan hem bevestigde dat de console sowieso niet dit fiscale jaar zal komen. We vermeldden dit niet voor niets als gerucht, want dezelfde Dring heeft in het verleden wel vaker Nintendo-fans teleurgesteld.