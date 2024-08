Installatiegrootte Call of Duty gaat omlaag vanaf Modern Warfare 3 Season 5 Reloaded

Het is voor veel gamers een ergenis geworden: de installatiegrootte van de recente Call of Duty. Ook Activision Blizzard ziet in dat 200 GB aan vrije ruimte wat overdreven is en komt vanaf de mid-season update met veranderingen.

De uitgever heeft laten weten dat ze de installatiegrootte voor de gebruiker wil aanpassen. Zo werd in de afgelopen jaren Call of Duty Warzone automatisch mee gedownload en binnenkort zullen spelers hier dus zelf voor kunnen kiezen om dit wel of niet te installeren.

Om het geheel overzichtelijker te maken, gaat Call of Duty HQ op de schop. Het is uiteindelijk de bedoeling dat vanuit hier alle modi/ games worden opgestart en dit zal nog meer gestroomlijnd moeten worden.

Daarnaast wordt er vanaf Season 5 Reloaded een nieuwe techniek gebruikt, waardoor veel meer van de game(s) worden gestreamd. Dit zou er weer voor moeten zorgen dat de installatiegrootte wat minder worden.

In theorie zou dit moeten betekenen dat Call of Duty Black Ops 6 een stuk kleiner wordt dan de afgelopen Call of Duty-games. Fans zullen ongetwijfeld blij zijn dat ze niet meer zo veel ruimte vrij moeten houden/ maken, wanneer Call of Duty Black Ops 6 op 25 oktober verschijnt.