Dragon Age: The Veilguard verschijnt op 31 oktober

EA heeft laten weten dat Dragon Age: The Veilguard op 31 oktober zal verschijnen!

In Dragon Age: The Veilguard kruipen spelers in de huid van Rook, een volledig configureerbare protagonist die moet opstaan, zijn team bijeenbrengen en de held worden die Thedas nodig heeft. Een groep van zeven unieke metgezellen, elk afkomstig van een iconische factie uit het Dragon Age-universum, sluit zich aan bij Rook in de strijd tegen de Elvengoden. Naast hun eigen persoonlijke verhalen en motivaties hebben de metgezellen Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve en Taash allemaal unieke vaardigheden en uitrustingen, die Rook op strategische wijze moet toepassen in de strijd om Thedas.

“Als iemand die al meer dan 15 jaar aan Dragon Age werkt, weet ik hoeveel onze community naar deze dag heeft uitgekeken, en ik ben net zo enthousiast om bekend te maken dat de game op 31 oktober officieel wordt gelanceerd,” aldus John Epler, Creative Director van Dragon Age: The Veilguard. “We wilden spelers de keuze geven om echt zichzelf te zijn, en dat te doen in een wereld vol avontuur en gevaar. Of ze nu een krijger, schurk of magiër zijn, we kunnen niet wachten tot ze hun uitrusting klaarmaken, metgezellen verzamelen en beginnen aan een nieuw spannend avontuur door Thedas.”

Met een sterke focus op personages biedt Dragon Age: The Veilguard een meesterlijke ervaring, die alles omvat wat de serie zo geliefd maakt: rijke verhaalvertelling en fantasiewerelden. In dit heroïsche avontuur beleven spelers uitgebreide en dynamische verhalen over liefde, verlies en complexe keuzes, die de relaties en het lot van elk lid van de Veilguard beïnvloeden. In ware Dragon Age-stijl vormt kameraadschap de basis van Rooks reis en is het aan de speler om te bepalen hoe ieders persoonlijke verhaal zich ontwikkelt.