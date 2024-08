Preview: Concord

De beta weekenden van Concord zijn weer voorbij en ook wij zijn beide weekenden aan de slag gegaan met de hero-shooter van Firewalk Studio. Of we overtuigd zijn, lees je in deze preview!

Alweer zo’n shooter?!

Tja ik moet heel eerlijk bekennen dat games als Overwatch, Valorant en dus eigenlijk ook Concord me niet echt kunnen bekoren. Ik vind vaak deze games te gelimiteerd aanvoelen qua speelstijl. Je hebt een held die heeft die en die wapens of gadgets en daar doe je het maar mee. Natuurlijk kent een Overwatch inmiddels allerlei personages waar veel spelers van zijn gaan houden en zal ook Concord ongetwijfeld personages gaan kennen die geliefd zijn, maar de grote vraag is wel voor wie?!

Concord doet eigenlijk niks unieks en dat is eigenlijk gewoon heel jammer. Qua gameplay is er niet heel veel negatief op te merken, behalve dat sommige helden wel erg overpowered lijken. Voor de rest heb je een leuke shooter waarin teamplay heel erg wordt gewaardeerd en een hele grote groep personages die je zelf zal moeten ontdekken en waar je hun wapens en gagdets aan zult gaan passen aan jouw manier van spelen. Nou ja, tot zo ver dat mogelijk is en anders is het gewoon de volgende held(in) een kans geven.

Wat ik wel jammer vind is dat de game eigenlijk geen moeite doet om bepaalde personages aantrekkelijk te maken. Zo begon Overwatch met een tutorial waarin je binnen een paar minuten tijd in ieder geval de verschillende classes onder de loep kreeg, maar blijkbaar was dat voor Concord niet nodig. Ik merkte na een paar potjes spelen dat ik de keuze van personage vaak baseerde op degene die mij het vaakst wist om te leggen. Uiteindelijk besloot ik de lijst van boven naar beneden door te gaan om te kijken of er iemand tussen zat waar ik wel wat mee zou kunnen doen. Om heel eerlijk te zijn zou ik, een paar weken na dato, niet eens meer weten hoe de personages heten.

Dat is overigens ook een van de redenen dat ik even heb gewacht met het schrijven van dit artikel. Het is vaak soms zo makkelijk om een game af te kraken, maar ik wilde bij deze game eigenlijk wel graag weten wat ik zou gaan missen.

Een generiek geheel

Nou ja om heel eerlijk te zijn is het antwoord op die vraag: vrij weinig. De shooter heeft een aantal personages die wel vette moves hebben, zoals een paddenstoelachtig wezen dat kan teleporteren door op een bepaalde plek een stuk groen neer te leggen. Wanneer het dan te heet wordt, kan hij/ zij (ja er wordt ergens vermeld welke gender een personage heeft) terugwerpen naar die plek. Er is ook een vrouw die hele vette vaardigheden heeft, al is dat wel weer ten koste van het wat matige wapen dat zij draagt.

Wat dat betreft zit daar voor mij ook de crux van de game. Er zijn eigenlijk weinig personages die een vette skillset hebben en ook nog eens een wapen om dat te complementeren. Elk nadeel kan wel zijn voordeel hebben, maar de game eist eigenlijk te veel aanpassing aan de personages dan dat jij jouw speelstijl kan toepassen. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat je hier helemaal los op kunt gaan, maar ik heb maar weinig momenten meegemaakt dat ik echt door wilde blijven spelen.

Het is eigenlijk te hopen dat de game nog flink wordt getweaked voor die uitkomt, maar gezien de releasedatum over iets meer dan twee weken is, vrees ik het ergste. Daarbij komt dan ook nog het “vriendelijke” prijskaartje van vier tientjes, maar ik verwacht eigenlijk nog wel dat deze heel snel free-to-play gaat worden. Al is het (in eerste instantie) alleen al voor de PlayStation Plus-leden.

Ik zeg niet dat er helemaal geen redenen zijn om Concord een poging te geven, maar het is ook geen game die ik snel avonden achter elkaar zal (blijven) spelen. Er zitten interessante personages in, het speelt op zich prima, maar het is het eigenlijk net niet. Het is gelukkig een live service game dus er kan nog veel aan getweakt worden, maar daar moet men wel snel aan beginnen als men het momentum wil behalen en vast zien te houden.