Wordt Indiana Jones and the Great Circle binnenkort aangekondigd voor de PlayStation 5

Volgens Jez Corden van Windows Central gaat Microsoft volgende week een “exclusive” aankondigen voor de PlayStation 5 en lijkt hij zijn geld neer te leggen op Indiana Jones and the Great Circle.

Eerder werden ook al titels als Forza Horizon 5 en Starfield genoemd, maar Corden noemt dus de Indiana Jones game worden. Op het moment van schrijven, hebben we nog geen idee welke game het gaat worden, maar aankomende dinsdag zullen we ongetwijfeld meer horen of juist niet!



Indiana Jones and the Great Circle verschijnt dit najaar in ieder geval voor de PC en Xbox Series S/X. De game is vanaf dag één verkrijgbaar op Xbox Game Pass.